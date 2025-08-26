Slušaj vest

Vuk Andrejević rođen je 25. februara 2021. godine u Leskovcu. Prvi simptomi bolesti pojavili su se 2022. godine. Tada je Vuk odveden u Dom zdravlja, odakle je dalje upućen na Institut za majku i dete u Beogradu. U tom periodu dete nije reagovalo na okolinu, nije govorilo, nije se odazivalo na ime, nije pokazivalo reakcije i nije bilo adekvatno prostorno orijentisano. Prohodao je sa oko 17 meseci.

Vuku je dijagnostikovan poremećaj iz autističnog spektra – dijagnoza F84.

Lečen je u Opštoj bolnici Leskovac, Centru za zaštitu mentalnog zdravlja u Nišu, na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu, kao i u Specijalnoj bolnici za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju u Beogradu. Nažalost, do sada nije bilo značajnog napretka.

Vuk trenutno ide na tretmane kod refleksologa u Mađarskoj. Pored toga, pohađa logopedske i defektološke tretmane. Potrebna su novčana sredstva za nastavak lečenja – logopedske i defektološke tretmane, tretmane refleksologa u Mađarskoj, kao i za troškove smeštaja i putovanja.

Foto: Pokreni život

Pomozimo da Vuk progovori!

Slanjem SMS-a 380 na 3800

Uplatom na dinarski račun: 160-6000002345994-96

Uplatom na devizni račun: 160-6000002292041-62

IBAN: RS35160600000229204162

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Uplatom putem Paypala na linku: Paypal