POMOZIMO DA VUK (4) PROGOVORI! Mališanu iz Leskovca potrebna je naša pomoć
Vuk Andrejević rođen je 25. februara 2021. godine u Leskovcu. Prvi simptomi bolesti pojavili su se 2022. godine. Tada je Vuk odveden u Dom zdravlja, odakle je dalje upućen na Institut za majku i dete u Beogradu. U tom periodu dete nije reagovalo na okolinu, nije govorilo, nije se odazivalo na ime, nije pokazivalo reakcije i nije bilo adekvatno prostorno orijentisano. Prohodao je sa oko 17 meseci.
Vuku je dijagnostikovan poremećaj iz autističnog spektra – dijagnoza F84.
Lečen je u Opštoj bolnici Leskovac, Centru za zaštitu mentalnog zdravlja u Nišu, na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu, kao i u Specijalnoj bolnici za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju u Beogradu. Nažalost, do sada nije bilo značajnog napretka.
Vuk trenutno ide na tretmane kod refleksologa u Mađarskoj. Pored toga, pohađa logopedske i defektološke tretmane. Potrebna su novčana sredstva za nastavak lečenja – logopedske i defektološke tretmane, tretmane refleksologa u Mađarskoj, kao i za troškove smeštaja i putovanja.
Pomozimo da Vuk progovori!
Slanjem SMS-a 380 na 3800
Uplatom na dinarski račun: 160-6000002345994-96
Uplatom na devizni račun: 160-6000002292041-62
IBAN: RS35160600000229204162
SWIFT/BIC: DBDBRSBG
Uplatom putem Paypala na linku: Paypal
Uplatom putem kartice na linku: E-donacija