Održana je 76. sednica Gradskog veća u Vranju. Usvojen je Predlog odluke o utvrđivanju visine novčane pomoći učenicima prvog razreda osnovnih škola.

Prema rečima Gradske većnice Danijele Milosavljević, iz gradskog budžeta će za preko 720 đaka prvaka na teritoriji Grada Vranja biti izdvojeno po 7.000 dinara.

Članovi Veća usvojili su i tekst Javnog poziva za učešće u Javnoj raspravi na Nacrt plana održive mobilnosti Vranja od 2025. do 2032. godine i Nacrt Akcionog plana održive mobilnosti Vranja od 2025. do 2027. godine. Usvojen je i Nacrt Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Vranja za 2025. godinu.

Finansiranje projekata iz budžeta grada

Članovi Gradskog veća usvojili su Predlog rešenja o obrazovanju Radne grupe za realizaciju aktivnosti tokom Evropske nedelje mobilnosti u 2025. godini, Izveštaj komisije za pregled izveštaja o realizaciji projekata po raspisanom javnom pozivu za finansiranje projekata iz budžeta grada u 2024. godini, udruženjima mladih, kao i Predlog komisije za dodelu sredstava udruženjima mladih za realizaciju Akcionog plana za mlade. Tokom prošle godine za projekte četiri udruženja mladih izdvojena su sredstva u visini od 1 milion dinara, dok će ove godine za projekte šest udruženja mladih biti izdvojeno 1.4 miliona dinara.

Usvojeni su i Nacrt odluke o donošenju Plana generalne regulacije Zone 4 u Vranju - industrijska zona, Nacrt odluke o izmeni i dopuni odluke o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom, Nacrt odluke o načinu vršenja kontrole nad izvršavanjem obaveze pribavljanja sertifikata o energetskim svojstvima postojećih zgrada,

Poslovanje javnih preduzeća