SRBIN NA PUTU DO GRČKE SATO NA PUMPI DA PREDAHNE, A ONDA JE USLEDILA NEVIĐENA DRAMA Samo je dobio poziv od Makedonca! Ono što mu je rekao diglo sve na noge
Putovanje iz Beograda za Zakintos jednom studentu iz Beograda umalo da se pretvori u pravu noćnu moru. Naime, mladić je krenuo autobusom iz Beograda u Grčku kako bi uživao u letovanju sa svojim prijateljima, međutim, raspoloženje mu se pokvarilo kada je shvatio da jeizgubio novčanik na jednoj pumpi nasred auto-puta, što je shvatio prilično kasno. Nazad nije mogao.
U nadi da će uspeti da spasi situaciju i dođe bar do dokumenata, njegova majka odmah je objavila informacije u Fejsbuk grupama, ali ispostavilo se da to i nije bilo neophodno i da dobri ljudi i dalje postoje. Ona je ispričala kako se sve odvilo i kako je ova priča dobila srećan kraj i vratila veru u ljude.
- Moj sin je krenuo autobusom iz Beograda za Zakintos preko neke agencije preko koje svi studenti obično putuju na Zakintos. Na jednoj pumpi u Makedoniji kod Kumanova imali su pauzu. Kada su nastavili put i već došli u Grčku, on je primerio da nema novčanika u kojem su mu bile kartice i manja suma novca - počinje majka priču.
Kako je objasnila, sin je odmah blokirao kartice, a od novca se oprostio. Međutim, ubrzo je usledio i obrt kojem se niko nije nadao.
- Čovek sa pumpe, mislim da je poslovođa našao je novčanik i kontaktirao mog sina putem Instagrama. Rekao mu je da je novčanik kog njega i da ga moze preuzeti kad i kako poželi - objašnjava ona.
Čovek sa pumpe je organizovao sve i novčanik poslao u Zakintos sa sledećom grupom turista koji su napravili pauzu baš na toj pumpi.
- Novčanik je preuzeo turistički vodič koji vodi sledeću grupu gostiju na Zakintos. Tako da je jedan stresan događaj je imao vrlo srećan kraj. Sve u novčaniku je bilo netaknut - kaže sagovornica.
Oni su pronalazača simbolnično nagradili, a odlučila je da ga pohvali i javno kako bi ovakav gest poslužio kao primer svima.
- U moru užasnih, ovo je jedna zaista lepa vest - zaključuje ona.
