Putovanje iz Beograda za Zakintos jednom studentu iz Beograda umalo da se pretvori u pravu noćnu moru. Naime, mladić je krenuo autobusom iz Beograda u Grčku kako bi uživao u letovanju sa svojim prijateljima, međutim, raspoloženje mu se pokvarilo kada je shvatio da jeizgubio novčanik na jednoj pumpi nasred auto-puta, što je shvatio prilično kasno. Nazad nije mogao.

U nadi da će uspeti da spasi situaciju i dođe bar do dokumenata, njegova majka odmah je objavila informacije u Fejsbuk grupama, ali ispostavilo se da to i nije bilo neophodno i da dobri ljudi i dalje postoje. Ona je ispričala kako se sve odvilo i kako je ova priča dobila srećan kraj i vratila veru u ljude.

- Moj sin je krenuo autobusom iz Beograda za Zakintos preko neke agencije preko koje svi studenti obično putuju na Zakintos. Na jednoj pumpi u Makedoniji kod Kumanova imali su pauzu. Kada su nastavili put i već došli u Grčku, on je primerio da nema novčanika u kojem su mu bile kartice i manja suma novca - počinje majka priču.

Kako je objasnila, sin je odmah blokirao kartice, a od novca se oprostio. Međutim, ubrzo je usledio i obrt kojem se niko nije nadao.

- Čovek sa pumpe, mislim da je poslovođa našao je novčanik i kontaktirao mog sina putem Instagrama. Rekao mu je da je novčanik kog njega i da ga moze preuzeti kad i kako poželi - objašnjava ona.

Čovek sa pumpe je organizovao sve i novčanik poslao u Zakintos sa sledećom grupom turista koji su napravili pauzu baš na toj pumpi.

- Novčanik je preuzeo turistički vodič koji vodi sledeću grupu gostiju na Zakintos. Tako da je jedan stresan događaj je imao vrlo srećan kraj. Sve u novčaniku je bilo netaknut - kaže sagovornica.

Oni su pronalazača simbolnično nagradili, a odlučila je da ga pohvali i javno kako bi ovakav gest poslužio kao primer svima.

- U moru užasnih, ovo je jedna zaista lepa vest - zaključuje ona.