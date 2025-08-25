Slušaj vest

Od 1. septembra uvodi se ograničenje trgovačkih marži na najviše 20 odsto za oko 3.000 proizvoda, očekuje se pad cena hrane, kućne hemije i higijene i do 15 odsto. Banke će morati da snize kamate na gotovinske, potrošačke i stambene kredite, pa će mnogi zaposleni i penzioneri moći da računaju na značajne uštede. Menja se i Zakon o izvršiteljima pa dužnici neće moći da ostanu bez jedinog doma do 60 kvadrata bez posebne odluke suda.

Najavljeni su i dodatni popusti na računima za struju za najsiromašnije, penzionere i borce, kao i niže cene ogrevnog drveta, dok će hiljadu najugroženijih porodica ogrev dobiti potpuno besplatno.

Šta sve ovo znači za građane u praksi i koliko će stvarno olakšati život u narednim mesecima?

Da li će ograničavanje marži i sniženje kamata zaista rasteretiti kućni budžet?

Hoće li popusti na struju i ogrev biti dovoljni da ljudi prežive skupu zimsku sezonu?

I najvažnije da li ove mere znače trajnije promene ili samo kratkoročno olakšanje?

gosti "Usijanja":

Miodrag Kapor ekonomista

Dragoljub Kojčić, politički filozof

Nebojša Obrknežev Centar za društvenu stabilnost