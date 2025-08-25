NOVE EKONOMSKE MERE: Kada i kako će građani Srbije osetiti bolji standard?
Od 1. septembra uvodi se ograničenje trgovačkih marži na najviše 20 odsto za oko 3.000 proizvoda, očekuje se pad cena hrane, kućne hemije i higijene i do 15 odsto. Banke će morati da snize kamate na gotovinske, potrošačke i stambene kredite, pa će mnogi zaposleni i penzioneri moći da računaju na značajne uštede. Menja se i Zakon o izvršiteljima pa dužnici neće moći da ostanu bez jedinog doma do 60 kvadrata bez posebne odluke suda.
Najavljeni su i dodatni popusti na računima za struju za najsiromašnije, penzionere i borce, kao i niže cene ogrevnog drveta, dok će hiljadu najugroženijih porodica ogrev dobiti potpuno besplatno.
Šta sve ovo znači za građane u praksi i koliko će stvarno olakšati život u narednim mesecima?
Da li će ograničavanje marži i sniženje kamata zaista rasteretiti kućni budžet?
Hoće li popusti na struju i ogrev biti dovoljni da ljudi prežive skupu zimsku sezonu?
I najvažnije da li ove mere znače trajnije promene ili samo kratkoročno olakšanje?
gosti "Usijanja":
Miodrag Kapor ekonomista
Dragoljub Kojčić, politički filozof
Nebojša Obrknežev Centar za društvenu stabilnost
urednica i voditeljka: Jelena Pejović