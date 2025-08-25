Slušaj vest

Nastupom orkestra iz Novog Sada, u čijem se sastavu nalaze umetnici iz Srbije, Nemačke i Brazila, sinoć je u Prizrenu svečano zatvoren deseti po redu festival srednjovekovne muzike Medimus. Pokrovitelj manifestacije bila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Muzika koja se ne može zapisati: Održan još jedan festival srednjovekovne muzike "Medimus" - Ove godine je bio posvećen Svetom Savi Izvor: Kurir televizija

- Najzanimljivija mi je raznolikost i sloboda koju srednjovekovna muzika daje. Imamo melodiju po kojoj se vodimo, ali sve ostalo je naše - kaže Anez Jocif , muzičar iz Slovenije.

Ovogodišnji festival bio je posvećen Svetom Savi i obeležavanju 850 godina od njegovog rođenja.

- Teško je zapisati ovu muziku, notama možemo zapisati samo okvir. Srednjovekovna muzika ima mnogo prostora za improvizaciju i traženje različitih zvukova - kaže Bren Stavrij, muzičar iz Slovačke.

