Muzika koja se ne može zapisati: Održan još jedan festival srednjovekovne muzike "Medimus" - Ove godine je bio posvećen Svetom Savi
Nastupom orkestra iz Novog Sada, u čijem se sastavu nalaze umetnici iz Srbije, Nemačke i Brazila, sinoć je u Prizrenu svečano zatvoren deseti po redu festival srednjovekovne muzike Medimus. Pokrovitelj manifestacije bila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.
- Najzanimljivija mi je raznolikost i sloboda koju srednjovekovna muzika daje. Imamo melodiju po kojoj se vodimo, ali sve ostalo je naše - kaže Anez Jocif , muzičar iz Slovenije.
Ovogodišnji festival bio je posvećen Svetom Savi i obeležavanju 850 godina od njegovog rođenja.
- Teško je zapisati ovu muziku, notama možemo zapisati samo okvir. Srednjovekovna muzika ima mnogo prostora za improvizaciju i traženje različitih zvukova - kaže Bren Stavrij, muzičar iz Slovačke.
