U vreme kada živimo brzo, razboljevamo se još brže – a izlečenje tražimo odmah. Neki posegnu za tabletom, drugi za biljnim čajem. I tu počinje večita dilema: da li se zdravlje nalazi u prirodi ili u farmaciji?

Jedni veruju da su tablete brzo i sigurno rešenje, dok drugi tvrde da prirodni lekovi leče ne samo telo, već i uzrok bolesti. Ova debata nije samo pitanje stava, već i načina života.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televiyije koji su polemisali o ovoj temi bili su dr Biserka Obradović, doktor opšte prakse i Momčilo Deljanin, travar.

Dr Obradović: Nije sve u tome šta unosimo u organizam!

Postoji flokskula da unošenjem dovoljno vitamina C nijedan virus ne može da nam priđe, pa je Obradović otkrila da li je saglasna sa tim:

- Nisam saglasna. Prvo, zdravlje je u nama i zavisi od nas. Dakle, nije jedino bitno šta ćemo uneti u organizam, već i kako ćemo se ponašati. Zdravlje zavisi od mnogo faktora, a tu je pre svega fizička aktivnost. Fizička aktivnost može zameniti mnoge lekove, a ne postoji lek koji može da zameni fizičku aktivnost. Zatim je važna ishrana, voće i povrće, hrana bogata vitaminima i mineralima. Trebalo bi ne unositi toksine, poput nikotina i energetskih napitaka. Jako je važno imati dobar san, u trajanju od šest do osam sati.

Obradović je odgonetnula da li ovakve savete dobijaju pacijenti kada dođu zbog neke infekcije:

- Prvo moram da utvrdim da li se radi o virusu ili bakteriji. Ukoliko je virusna, tu mesta za antibiotik nema, dakle onda savetujemo upravo šta bi trebalo da uradi kako bi ojačao imunitet. S druge strane, onda su tu nužni antibiotici koji će sanitari tu bakteriju.

Deljanin je izneo mišljenje oko toga u kojim okolnostima nam biljke znače:

- Negde nisu dovoljni, pa je potrebna farmakološka terapija. Doktori konstantuju bolest, a ja kao travar uopšte ne mogu to, ja sam završio za masera, radim prirodnim uljima, to je tradicionalna medicina. To je u manastirima zapisano, odatle sam se i inspirisao, te radim po tom receptu. Medicina može mnogo toga da uradi nekom pacijentu, a ja sam tu da mu dam vetar u leđa.

