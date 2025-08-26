Slušaj vest

Ajkule sve češće prilaze obalama Jadranskog mora, što je znak promena u njihovom ponašanju usled klimatskih uticaja. Ovo nije samo pitanje sigurnosti kupača, već i izazov za ribarstvo i očuvanje morskih ekosistema.

Iako su napadi na ljude veoma retki, važno je razmotriti dodatne mere zaštite kako bi se obezbedila bezbednost svih korisnika mora, ali i očuvale populacije ajkula u skladu sa zakonskim okvirima.

Ovari: postoje dva problema sa ajkulama

Kristijan Ovari, biolog BeoZoovrta je za jutarnji program Kurir televizije pričao o ovom fenomenu.

- Na Jadranskom moru postoji 33 vrste ajkule koje su stalno prisutne. Smrtonosni incidenti su zaista retkost, poslednja je zabeležena 1955. uglavnom problemi nastaju iz dva razloga. Prvi jesu klimatske promene koje podižu temperaturu vode, pa se tako nađu u toplijim delovima mora jer i njima to prija. Drugi veliki problem jeste kada se ajkula nađe neposredno od čoveka, pa se i mi uspaničimo, a najčešće analize govore u prilog tome da dolazi do sukoba jer se ajkula oseti isprovocirano.

Potom se osvrnuo na svrhu ajkule u ekosistemu:

- Ona je jako korisna, ona čisti, sklanja ribu. Od 33 vrste, svega su tri smrtonosne, a recimo najozloglašenija velika bela ajkula zapravo živi na otvorenom moru, a prilazi obali samo kada prati neki veliki brod koji ima mnogo otpada za sobom. Suštinski glednao, ajkule su vrlo korisne i bitne u morskom ekosistemu, a neće tako često napadati ljude. To što ih češće vidimo je upravo jer dolazi do zagrevanja, voda je sve toplija, pa dolazi u kontakt sa ljudima.

