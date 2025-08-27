Slušaj vest

Mladi Tiktoker Dejan Rančev podelio je sa pratiocima da je imao moždani udar.

Njegov video izazvao je nevericu kod mnogih.

- Imao sam moždani udar. Jedino što mi trenutno nije funkcionalno jeste desna noga, tj. zglob, ne mogu da pomeram. Ruka mi je utrnuta i dalje, ali hvala Bogu, ja sam ostao živ. Znači, nije uvek slučaj da ljudi ostanu živi. Tako da, hvala Bogu, ostao sam živ - ispričao je on.

Neki korisnici su posumnjali u to i navodili da sve to radi zbog broja pregleda na Tiktoku.

Foto: Shutterstock

- Ljudi, bolje da povedete računa koliko pijete energetskih pića, koliko se stresirate, šta jedete, bolje je za vas, za vaše zdravlje. Znači, moj život neće biti isti, uvek ću morati da pazim šta jedem, šta pijem, koliko se nerviram, zbog čega se nerviram, da li mi je vruće. Znači, ljudi, život nije isti posle - naveo je Rančev.

Dodao je da je zahvalan Bogu što je ostao pokretan.

- Nisam totalno paralizovan. Vama je bolje da pazite i ne morate uvek učiti iz sopstvenih grešaka, nekada možete da pogledate druge ljude i da naučite nešto. Savetujem vam da pazite šta jedete i pijete - zaključio je.

Mnogi su mu poželeli brz oporavak, ali i da se okrene zdravijem stilu života.

Inale, svake godine u Srbiji između 20.000 i 25.000 ljudi doživi moždani udar. Razlozi moždanog udara su, pored genetske predispozicije i način i stil života. Starosna granica za moždani udar postaje sve niža, a zloupotreba psihoaktivnih supstanci i sedentarni način života među glavnim su okidačima kod mladih.