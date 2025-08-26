Slušaj vest

Odlazak na letovanje može postati pravi pakao ukoliko se razbolite u inostranstvu. Cene zdravstvenih usluga u letovalištima gde naši turisti najviše odlaze su paprene!

Zbog ovako vrtoglavih cena lečenja u inostranstvu putno osiguranje trebalo bi da bude sastavni deo aranžmana.

U zavisnosti od osiguravajućeg društva, u Srbiji će četvoročlana porodica osiguranje za deset dana platiti oko 4.000-5.000 dinara, koliko u nekoj zemlji košta samo jedan pregled.

Evo koliko mogu koštati povrede u Grčkoj ukoliko se ne osigurate.

lečenje shutterstock_2334099275.jpg
Infuzija može koštati i do 500 evra Foto: Shutterstock

Helikopterski transport sa ostrva može koštati od 2.500 do 7.000 evra. Prelom, snimanje, gips i terapije mogu koštati od 1.200 do 3.500 evra. Ukoliko vas opeče meduza ili stanete na morskog ježa to može da vas košta od 300 do 1.500 evra. 

Ukoliko dobijete sunčanicu ili dehidrirate, infuzija vas može koštati i do 500 evra, a ako zaradite virusnu infekciju lečenje vas može koštati od 500 do 3.000 evra u slučaju hospitalizacije.

