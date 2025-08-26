NAŠ POLITIČAR I NJEGOVA 36 GODINA MLAĐA SUPRUGA PROSLAVILI ĆERKIN ROĐENDAN: Malena napunila tri godine i sve oduševila u haljini za princeze (foto)
Političar Predrag Marković i njegova supruga Vesna, koja je od njega mlađa 36 godina, nedavno su proslavili treći rođendan svoje ćerke Jone.
Mala slavljenica uživala je u veseloj proslavi u parku, okružena drugarima i porodicom. Za posebnu priliku obukla je pravu "princeza" haljinicu, dok je na glavi nosila rođendansku kapicu koja je upotpunila njen bajkovit izgled.
Ponosna mama Vesna podelila je fotografije sa slavlja, a uz njih je napisala emotivnu poruku:
- Hvala ti, bebo ljubavi.
Mala Jona oduševila je sve prisutne.
Ona njega zaprosila
Vesna je svojevremeno za domaće medije ispričala kako je ona zaprosila sadašnjeg muža.
Zaprosila ga je, a on joj nije odgovorio isti dan, već tek ujutru. Njih dvoje rekli su “da” jedno drugom 2015. godine.
- Ja sam zaprosila njega. Na njegov 60. rođendan, iza ponoći. I mada su oči i osmeh jasno govorili - odgovorio je tek ujutro - ispričala je Vesna jednom prilikom.
O razlici u godinama
Predragova supruga je jednom prilikom pričala o njihovom odnosu i tom prilikom istakla da im godine nikada nisu predstavljale problem.
- Upravo je to ono zbog čega je naš odnos jak i dan-danas opstaje. Nisu godine naš motiv opstanka, nego međusobno poštovanje, razumevanje i ljubav, odnosno briga jednog o drugom. Svako ko nas poznaje zna da džangrizavost nije kada me Predrag pita jesam li jela i da li mi je hladno. To je ljubav i to je zabrinutost. Ako voljena osoba brine na takav način, to je ljubav i tako me je Predrag osvojio. On je moja podrška u svim mojim životnim olujama, a ova trudnoća je jedna jako lepa oluja koja nas je zadesila. Predrag ima roditeljsko iskustvo sa Jakovom, koga smo prvo obradovali o dolasku njegove sestre. Ne sumnjam da će biti tu u svakom trenutku kada je u pitanju naša devojčica, što već svakako radi. Budući da joj je ovo prvo dete, Vesna priznaje da je pomalo uplašena - rekla je Vesna.