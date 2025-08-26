Ona njega zaprosila

O razlici u godinama

- Upravo je to ono zbog čega je naš odnos jak i dan-danas opstaje. Nisu godine naš motiv opstanka, nego međusobno poštovanje, razumevanje i ljubav, odnosno briga jednog o drugom. Svako ko nas poznaje zna da džangrizavost nije kada me Predrag pita jesam li jela i da li mi je hladno. To je ljubav i to je zabrinutost. Ako voljena osoba brine na takav način, to je ljubav i tako me je Predrag osvojio. On je moja podrška u svim mojim životnim olujama, a ova trudnoća je jedna jako lepa oluja koja nas je zadesila. Predrag ima roditeljsko iskustvo sa Jakovom, koga smo prvo obradovali o dolasku njegove sestre. Ne sumnjam da će biti tu u svakom trenutku kada je u pitanju naša devojčica, što već svakako radi. Budući da joj je ovo prvo dete, Vesna priznaje da je pomalo uplašena - rekla je Vesna.