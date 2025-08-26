Slušaj vest

Renoviranje stana u 2025. postalo je prava finansijska avantura! Cene radova poput molerskih, keramičarskih ili električarskih usluga sve više skaču, i to od par evra do čak devet evra po kvadratu.

Oni koji su spremni na ulaganje imaju šansu da dobiju prostor po svojoj meri i ukusu, ali samo ako uspeju da pronađu dobre majstore i izbegnu neprijatna iznenađenja tokom radova.

Majstor mu urnisao celu sobu, pa nestao

Novinar Kurir televizije Pavlović našao je majstora na preporuku koji mu je načinio veću štetu od one koja je bila.

- Svi obično kažu da se majstor nađe preko preporuke, pa smo i mi tako učinili. U pitanju je bilo hoblovanje parketa, falilo nam je dva kvadrata koja su, kako bi se narodski reklo, propala. Majstor je rekao da ima neki svoj parket i da će da ga donese kako ne bismo čekali dostavu i platili 5.000 za kvadrat. Mi smo pristali na tu opciju kako bi se što pre završilo. Čovek je to uradio, naplatio lepo, a i da spomenem da je dolazio i kasno u noć kako bi završio posao - započeo je Ivković, pa šokirao obrtom situacije:

- Nakon par meseci nama je parket počeo da utanja, shvatili smo da je u tom parketu bio insekt žižak koji je pojeo parket i to ne samo tih par kvadrata, već je došao i do drugog dela sobe. Sada moramo sve iznova da radimo i sve to jako puno košta, pa smo morali da se odlučimo na laminat. Ukoliko tražite majstora, dobro se raspitajte i nikako ne prihvatajte ovakve kombinacije kako će vam majstor nešto doneti, bolje kupite u ovlašćenoj radnji kako biste mogli da vratite ako dođe do ovakvih problema.

Razgovor sa majstorom

- Pitao sam ih, rekao da ne tražim ništa što mi ne pripada, ali oni ne žele to da urade i ponavljaju ako nemaju veze sa tim. Više nije problem tih par kvadrata, već čitava dnevna soba koja broji 16 kvadrata. Sve to puno košta, a majstori su prosto nestali. Otac i ja smo odlučili da idemo linijom manjeg otpora kako ne bi došlo do neke svađe, pa smo rešili da kupimo laminat - rekao je Ivković.

Savo Banjac, haus majstor, je za jutarnji program Kurir televizije pričao o aktuelnoj situaciji sa cenama majstora i njihovoj pouzdanosti:

- Prvi faktor za više cene jeste to što nema majstora. Mlađi ne žele da uče zanat, ali je skočila i cena materijala. Keramičarski, molerski, u suštini ti osnovni radovi su najskuplji, a tu spadaju i vodoinstalater i električar.

Nikola Đogatović, stručnjak za nekretnine, je u studiju naše televizije odgonetnuo da li cene majstora direktno utiču i na cene nekretnina:

- Oduvek sam naginjao ka novoj gradnji, tako i savetujem moje klijente, upravo iz razloga jer je teško naći kvalitetne majstore. Ispostavilo se da je bolje da nađete nekog preduzetnika koji će da odgovara za sve radove jer ako nalazite majstore ponaosob, onda to zahteva dodatnu organizaciju. Bolje je imati jednu osoba koja će sve to da uradi i da izda jasnu garanciju za sve, pa i za to da će se sve završiti kako treba.

Nemanja Milosavljević, haus-majstor i vodoinstalater, je za Kurir pričao o ovoj temi:

- Što se tiče većih radova, obično se radi po samom objektu, naprimer ako je kupatilo postoji cena za celo kupatilo i to je oko 700-800 evra kada pričamo o izmeni vodovoda i kanalizacionih cevi. To možda zvuči kao jaka cena, ali to je dosta rizičan posao jer ako se ne uradi kako treba, kao što je bio slučaj Pavla za parket, tako možemo još gore da prođemo sa vodovodnim cevima. Ne bi trebalo da gledamo da prođemo što jeftinije, ipak bi trebalo da nađemo nekog, iako je skuplji, a da je siguran. Naravno, postoji viša sila, nekada iako je sve novo, posle tri meseca pukne cev.

