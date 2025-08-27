Slušaj vest

Teolog Aleksandar Đurđević prisustvovao je krštenju na plaži kod crkve Svetog Nikole na Krfu! Milutin (9) i Vera (17) postali su deo crkvene zajednice.

U kampu na Krfu, koje organizuje pravoslavno sportsko udruženje "Sveti Srb i ja", u kojem se nalazi preko 90 ljudi, saznali su da dva učesnika nisu krštena.

Teolog Aleksandar Đurđević, krštenje na Krfu1.jpg
Foto: Printscreen Tiktok/ verska nastava

- Posle predavanja Post i ispovest, koje se održalo prvih dana kampa, oni poželeše da se krste. Poželeli su da budu deo crkvene zajednice. Poželeli su da budu učesnici u Svetim Tajnama Crkve. Dobrovoljno, skromno i iskreno. Zaista dečije iskreno - naveo je teolog Đurđević.

Teolog Aleksandar Đurđević, krštenje na Krfu3.jpg
Foto: Printscreen Tiktok/ verska nastava

Snimak krštenja na plaži objavio je na svom Tiktoku.

- Roditelji su dali saglasnost i spontano se pripremao trenutak njihovog krštenja. Sa Milutinom i Verom se razgovaralo o veri. Oci Vlada i Steva su im, u porti crkve Svetog Nikole, na plaži Svetog Nikole, uputili reči ljubavi, otvorivši im svoja srca - naveo je Đurđević i dodao:

Krštenje na plaži Foto: Printscreen Tiktok/ verska nastava

- Inače, porta crkve je bila zaključana 14 godina, koliko na tu plažu dolaze učesnici kampa, a tog dana, na Preobraženje, vrata su se otvorila i zvona su zazvonila, od strane crkvenjaka. Imali smo blagoslov da krštenje bude obavljeno u porti. Crkva nije otvarana. Čudo.

