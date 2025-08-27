Slušaj vest

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar.

Jutarnja temperatura biće od 7 do 17 stepeni, dok će maksimalna dnevna iznositi od 30 do 33 stepena.

Foto: RHMZ

U Beogradu će takođe biti sunčano i toplo, uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 17 stepeni, a najviša oko 32 stepena.

Biometeorološka prognoza Biometeorološke prilike mogu uticati relativno povolјno na hronično obolele osobe, izuzev srčanih bolesnika kojima se savetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu malaksalosti i glavobolјe. U saobraćaju se preporučuje opreznost.

RHMZ najavljuje da će u četvrtak i petak uslediti sunčano i veoma toplo vreme, sa temperaturom u četvrtak između 32 i 37 stepeni, dok će u petak u većini mesta dostići od 35 do 39 stepeni. Izuzetak će biti Negotinska Krajina, gde se očekuje najviša dnevna temperatura od 33 stepena. U košavskom području biće vetrovito, sa umerenim i jakim južnim i jugoistočnim vetrom, koji će u Banatu i donjem Podunavlju povremeno imati i udare olujne jačine.

U subotu, 30. avgusta, prognozira se prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature i skretanje vetra na umeren do jak zapadni i severozapadni. Već u nedelju, 31. avgusta, na severu će biti promenljivo oblačno i suvo, dok će u ostalim krajevima mestimično padati kiša, uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje tokom dana.