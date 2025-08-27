Slušaj vest

Jedan Nenad je na letovanju u Grčkoj, na putu između Haniotija i Nea Skionija, doživeo peh kakav niko ne bi poželeo. Duboka rupa na putu pocepala je obe desne gume, a da stvar bude još gora - telefon je ostao bez signala!

Ostao je sam, sa porodicom, bez načina da pozove pomoć. Međutim, baš kada je pomislio da je prepušten sebi, desilo se ono najvrednije - ljudskost.

Nenad je upao u rupu i pocepale su mu se obe desne gume Foto: Shutterstock

- Na pola puta između Haniotija i Nea Skionija desio nam se peh! Upali smo u prilično duboku rupu na putu i pocepali obe desne gume! Da nesreća bude veća na tom delu puta nema signala ni mreže! Ali, zahvaljujući dobrim ljudima - Marku i njegovoj porodici koja je prolazila tuda, rešili smo veliki deo problema! Odvezli su moju suprugu i sina nazad do hotela! A mene do najbliže tačke gde imam signal - započeo je Nenad priču na Fejsbuk grupi Grčka info.

Nenad je pozvao šlep, završio kod vulkanizera, kupio dve gume i nastavio svoj put. Ali ono što će zauvek poneti sa sobom nisu nove gume, već osećaj da ni daleko od kuće - nije sam.

Jer dok je čekao šlep, dešavalo se nešto što ga je posebno dirnulo - svaki automobil sa srpskim tablicama usporio je i stao da pita da li treba pomoć.

Srbi koji su se zatekli na tom putu zaustavljali su vozilo i nudili pomoć Foto: Shutterstock

- Dok sam čekao šlep samo su se automobili sa srpskim tablicama zaustavljali i nudili pomoć - dodao je on.

U komentarima na njegovu objavu ljudi su komentarisali da to ne čudi, jer je malo takvih srdačnih i toplih ljudi kao što su Srbi.

"Bravo!", "Svaka čast", "Neka priča ko šta hoće, nigde na svetu nema niti puteva kao što su naši niti ljudi kao što su naši", komentarisali su ljudi.

Slična situacija se desila nedavno i jednoj Duci prilikom povratka iz Grčke. Ipak, oduševili su je postupci nepoznatih ljudi koji su im pritekli u pomoć.

To joj je kako je navela, vratilo veru da čovečanstvo i dalje postoji.

Naši ljudi spremni su da pomognu i na letovanju Foto: Shutterstock

- Moram da podelim jedno lepo iskustvo, prosto sam zapanjena koliko smo mi u stvari još uvek ljudi, nada još postoji za čovečanstvo. Posle sedam dana u Paraliji juče krenemo kući za Srbiju, u kolima nas petoro uključujući dete sa posebnim potrebama, prvo nam skroz ispusti guma, svi su nam skretali pažnju i propuštali nas do prve pumpe, napumamo gumu i na prvu rupu eksplodira - napisala je Duca u Fejsbuk grupi "Live from Greece".

U Makedoniji na 40 stepeni pukla je dizalica, a potom i ključ.