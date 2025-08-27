Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na nekoliko lokacija u Srbiji. 

Krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 u Beogradu i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

U Barajevu krv možete dati u Domu kulture od 9 do 14 sati.

Velika Plana, gradski park - autobus će biti parkiran od 9 do 14 sati. 

U Malom Zvorniku krv možete dati u lokalu "Cool" takođe od 9 do 14 sati.

Raška, Dom penzionera, krv možete dati od 9 do 15 sati. 

Takođe, isti termin rezervisan je i za Šabac, a dobro delo možete učiniti u Kulturnom centru. 

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

