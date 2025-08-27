mladić pokazuje na flaster na ruci nakon davanja krvi

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na nekoliko lokacija u Srbiji.

Krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 u Beogradu i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

U Barajevu krv možete dati u Domu kulture od 9 do 14 sati.

Velika Plana, gradski park - autobus će biti parkiran od 9 do 14 sati.

U Malom Zvorniku krv možete dati u lokalu "Cool" takođe od 9 do 14 sati.

Raška, Dom penzionera, krv možete dati od 9 do 15 sati.

Takođe, isti termin rezervisan je i za Šabac, a dobro delo možete učiniti u Kulturnom centru.