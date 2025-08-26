Slušaj vest

Mnogi će reći da je selo sinonim za težak rad, blato i mukotrpan život.Često se posmatra kao nešto čega su se ljudi "oslobodili" bežeći u gradove, u asfaltirane ulice pune svetla i kafiće na svakom ćošku.

Međutim, to više nije tako. U selima se mnogo lakše živi nego pre, a to je na svoj način opisala i jedna Sanja. Ona je na Tiktok nalogu "_brzakovic1_" objavila snimak u kojem je pokazala krave kako pasu travu i kratko napisala:

"Neki će reći da sam seljanka, a ja lakiram nokte i gledam kako 15.000 evra pase travu".

U toj rečenici sabrana je cela jedna filozofija - miran ritam dana, odsustvo gradske gužve, vrednosti koje se ne mere samo novcem.

Međutim, njena objava pokrenula je mnoštvo komentara. Ljudi iz gradova, iznenađujuće ili ne, tek mahom su pričali kako bi se rado menjali sa njom. Ali, bilo je i drugačijih mišljenja.

"Odrasla sam u gradu, ali da imam mogućnosti, izabrala bih selo - lakirala nokte i čuvala krave", napisala je jedna devojka.

Drugi su isticali prednosti grada:

"Selo je selo, koliko god da vrede kravice. Grad je grad. Kad se jednom navikneš na gradski život, teško se vraćaš", bio je jedan od komentara.

A oni koji su okusili i jedno i drugo dali su najiskreniji sud:

- Živela sam 26 godina u gradu, sad sam na selu i ne bih se vratila ni za šta. Mir i spokoj nemaju cenu. U gradu je sve tuđe, a na selu u svom dvorištu postavljaš pravila.

Iza mnogih komentara moglo se primetiti jedno isto osećanje - čežnja za mirom, za jednostavnošću, za sobom.

"Kad bi samo znala koliko bi ljudi menjalo sa tobom... da može", pisali su Sanji.

Naravno, našlo se i onih sa duhovitim dosetkama: "Za sve koji bi se rado vratili na selo - evo, ja prodajem krave. Javite se za dogovor".