Kako leto ulazi u svoju završnicu, pred nama je možda i najlepši deo godine za putovanja. Septembar donosi prijatnije temperature, vreme je dovoljno toplo za šetnje i izlete, a dovoljno sveže da nema umora od vrućine. Priroda je i dalje zelena, ali mirnija, a turističke destinacije koje su tokom jula i avgusta bile prepune sada nude više prostora i opušteniju atmosferu. Nema ni onih nepodnošljivih gužvi na popularnim destinacijama, cene smeštaja su pristupačnije i ceo boravak je uglavnom rasterećeniji.

Rasterećeniji je i sam put do željenog odredišta, naročito ako se odlučite da na njega krenete autobusom. Ankete sprovedene među putnicima pokazale su da sve više ljudi, naročito onih iz Beograda, bira da na odmor krene upravo ovim praktičnim i pristupačnim vidom prevoza. Kao glavne razloge navode to što se putuje jeftinije nego kolima bez dodatnih troškova goriva i putarina, ali i to što se izbegava višesatna vožnja i traženje parkinga.

Kao još jedna prednost često se pominje i lakoća organizacije puta. Iz stanice u Bloku 42 svakodnevno polaze linije ka svim većim turističkim mestima, karte je moguće kupiti online, a polasci su česti i svakodnevni. Dakle, sve što je potrebno je da izaberete gde ćete, potrošite nekoliko minuta na kupovinu karte, udobno se smestite i odmor može da počne. Ukoliko još uvek niste odlučili gde ćete provesti vaš septembarski odmor, mi vam donosimo top 3 preporuke za septembarski odmor u Srbiji.

Zašto baš autobus? Septembar je idealno vreme za putovanja kada su cene smeštaja i usluga znatno povoljnije. Naša dodatna preporuka je da na to putovanje krenete autobusom zbog brojnih prednosti koje ovaj tip prevoza nudi. Prva i najvažnija stvar je – jednostavnost. Nema potrebe da vozite nekoliko sati, razmišljate o putarinama, parkingu ili navigaciji. Umesto toga, možete da se opustite, preslušate plejlistu, pročitate knjigu ili jednostavno odmorite tokom vožnje. Cene karata su pristupačne a celokupna organizacija puta je danas znatno jednostavnija nego ranije. Karte se mogu kupiti online putem sajta www.bas.rs, bez čekanja u redovima i bez dodatnih troškova. Za one koji više vole klasičan pristup, karte su i dalje dostupne na šalterima ili na automatima za brzu kupovinu. Stanica u Bloku 42 je moderna i funkcionalna: udobne čekaonice, besplatan Wi-Fi, i blizina javnog prevoza olakšavaju svaki korak puta. Na stanici su dostupni i kafići, kiosci, restorani i toaleti, dok jasno označeni peroni ubrzavaju ukrcavanje. Ova kombinacija praktičnosti, dostupnosti i komfora razlog je zbog kog je autobus sve češće prvi izbor onih koji žele da oputuju na najpristupačniji i najjednostavniji način.

Foto: Promo

Zlatibor

Na prvom mestu je Zlatibor koji i dalje važi za prestonicu planinskog turizma u Srbiji. Razlog tome su prijatna klima, prelep ambijent, idealna nadmorska visina, vrhunska domaća hrana, bogata ponuda smeštaja i odlična povezanost sa ostatkom Srbije. Zlatibor je podjednako primamljiv porodicama sa decom, ljubiteljima aktivnog odmora kao i onima koji dolaze da napune baterije u prelepom planinskom ambijentu.

Jedna od glavnih atrakcija u poslednjih nekoliko godina je čuvena zlatiborska Gold gondola koja se proteže na neverovatnih 9 km trase i predstavlja najdužu panoramsku gondolu na svetu. Sa nje se pruža nestvaran pogled na Ribničko jezero i okolne pitome livade i šume. Popularna destinacija je i Stopića pećina sa bigrenim kadama i podzemnim vodopadima, a nezaobilazan lokalitet su i vodopadi Gostilje visoki 22 metra.

Za porodice sa decom tu su Zlatiborski Dino park sa replikama dinosaurusa i tematski park "El Paso city" koji oživljava duh Američkog Divljeg zapada. Avanturisti mogu uživati u zip-line aktivnostima, paraglajdingu i planinarskim stazama ka Torniku, najvišem vrhu planine.

Nezaobilazni deo svakog boravka na Zlatiboru je istraživanje lokalne gastronomije. Restorani i konobe nude tradicionalna jela poput komplet lepinje, kačamaka, proje sa sirom i jagnjetine ispod sača. Posebno se izdvajaju tradicionalni restoran Mačkat, jedan od najstarijih i najpoznatijih restorana izgrađen u prijatnom rustičnom stilu kao i etno sela sa sopstvenim ribnjacima sa pastrmkama.

Sa redovnim autobuskim linijama iz Beograda koje saobraćaju svakodnevno, pristupačnom cenom karte i putovanjem od nepuna 4 sata, Zlatibor ostaje jedna od najdostupnijh planinskih destinacija koja u septembru pruža sve čari planine bez gužvi i visokih cena letnje sezone.

Foto: Promo

Kopaonik

Kopaonik, poznat još i kao "srebrna planina" ili "krov Srbije", je druga preporuka na našoj listi destinacija za septembarski odmor. Činjenica da ima blizu 200 sunčanih dana godišnje čini ga idealnim za jesenji boravak. U pitanju je nacionalni park na najvećem planinskom masivu u Srbiji koji nudi jedinstvenu kombinaciju netaknute prirode i savremene turističke infrastrukture.

Simbol kopaonika je Pančićev vrh sa visinom od 2.017 metara do kojeg se stiže brojnim planinarskim stazama ili žičarom koja radi svakog dana i sa koje se pružaju divni pogledi na okolnu prirodu. Jedna od glavnih atrakcija je Jelovarnik - najviši vodopad u Srbiji sa tri kaskade ukupne visine od 71 metar, skriven u gustoj šumi na 1.116 metara nadmorske visine.

Za aktivni odmor tu su tri downhill biciklističke staze prilagođene i početnicima i iskusnim vozačima, zatim vožnja kvadova, bob staza, staza za letnje skijanje, jahanje konja kroz planinske pejzaže i organizovane pešačke ture do brojnih lokaliteta. Na planini se nalazi veliki broj kafića u kojima se služe prirodni sokovi i čajevi i gde možete napraviti predah ili pauzu za sunčanje.

Središte turističkog centra i skijališta se nalazi na 1.780 metara gde se nalaze i naveći smeštajni kapaciteti među kojima su brojni hoteli, apartmani, vile, odmarališta i planinarski domovi koji su pogodni kako za one koji traže osnovne uslove za boravak, tako i za one koji žele komfor od 5 zvezdica. Slično je i sa gastronomskom ponudom koja se kreće od tradicionalnih i fine-dining restorana sa domaćom i svetskom kuhinjom do pristupačnih kafana sa lokalnim specijalitetima poput kačamaka i kopaoničke mućkalice. Cene smeštaja i hrane u septembru su daleko povoljnije od onih u jeku letnje ili zimske sezone.

Autobusi iz Bloka 42 ka Kopaoniku svakog dana kreću u 7 časova ujutru, a planirani dolasci na planinu su nešto posle podneva. Detalje о polascima, rutama i cenama možete pronaći na bas.rs.

Foto: Promo

Perućac

Za one koji i u septembru žele savršen spoj planine i vode preporučujemo jezero Perućac. Nastalo pregrađivanjem reke Drine za potrebe hidroelektrane ovo veštačko jezero dugačko više od 50 kilometara se smatra jednim od najčistijih u regionu.

Nalazi se u živopisnom kanjonu reke Drine na 290 metara nadmorske visine, okruženo planinama koje stvaraju spektakularan ambijent. Temperatura vode u septembru još uvek omogućava kupanje, a glavna atrakcija je uređena pontonska plaža opremljena bazenima za decu, tuševima, kabinama za presvlačenje i celokupnom infrastrukturom za bavljenje vodenim sportovima.

Glavni adut Perućca je raznovrsnost smeštajnih opcija koje pružaju jedinstven doživljaj. Posebno su atraktivni splavovi - kućice na vodi iz kojih se najneposrednije može uživati u lepotama jezera i Nacionalnog parka Tara. Sve kućice uglavnom imaju komforne terase koje su idealne za kupanje i sunčanje. Pored splavova, na raspolaganju su i apartmani, vikendice, kao i kuće za odmor sa bazenima, roštiljima i svim onim što je potrebno za udoban odmor.

Ovo mesto je poznato i po odličnim uslovima za bavljenje vodenim sportovima. Možete se oprobati u vožnji kajaka, kanua, SUP daske, a svu opremu moguće je iznajmiti na samom jezeru. Posebno je popularna dvočasovna vožnja jezerom koja uključuje obilazak destilerije i završava se posetom reci Vrelo koju zovu još i "reka godina" jer je dugačka svega 365 metara i smatra se najkraćom rekom na svetu. U samom naselju Perućac postoji nekoliko restorana koji služe domaću kuhinju i riblje specijalitete, među kojima se izdvaja restoran Vrelo.

Jezero Perućac tako nudi savršenu kombinaciju za septembarki odmor - jedinstvene smeštajne opcije na vodi, raznovrsne aktivnosti, pristup netaknutoj prirodi i autentične gastronomske doživljaje u ambijentu koji još uvek čuva mir i tišinu daleko od turističkih gužvi.

Direktna linija sa BAS kreće u 15:15 minuta i dovodi vas direktno do jezera, a moguće je i kombinovati prevoz od Bajine Bašte do koje ima više dnevnih polazaka iz Bloka 42. Za sve informacije o autobuskim linijama najbolje je da posetite sajt bas.rs

Ovo su naše preporuke za septembarski odmor, a na sajtu bas.rs možete pronaći još mnogo atraktivnih destinacija širom Srbije koje su podjednako lepe, pristupačne i, što je najvažnije, odlično povezane redovnim autobuskim linijama iz Beograda.