Srpska pravoslavna crkva danas slavi velikog proroka: Veruje se da sveti Mihej može da vas sačuva od nesreće! Ispoštujte jedan običaj
Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju dan Svetog proroka Miheja Drugog, koji je. prema predanju, predvideo mesto rođenja Isusa Hrista.
Mihej je veći deo života proveo propovedajući svojim sunarodnicima, ukazujući na njihovo idolopoklonstvo i usvajanje poganskih običaja.
Bio je snažan protivnik tadašnjih vlastodržaca.
Veruje se da je Sveti Mihej predvideo propast i uništenje Jerusalima i Samarije, koje su zadesile Heldejci, odnosno Asirci.
Pored ovih događaja, Sveti Mihej je prorekao dolazak Spasitelja, sina Božijeg, Isusa Hrista, kao i mesto Njegovog rođenja.
Neki crkveni izvori navode da je prorok Mihej preminuo prirodnom smrću, dok drugi tvrde da je zbog svog proročanstva o Jerusalimu, koje nije bilo po volji caru Judinom i narodu judejskom, izgubio život.
Ipak, prema nekim spisima proroka Jeremije, postoji mišljenje da je Mihej umro prirodnom smrću, završivši svoj bogougodni život u rodnom selu Morasi.
Prema predanju, na današnji dan, 27. avgusta, preporučuje se odlazak u crkvu i molitva ovom svetitelju. Veruje se da Sveti Mihej štiti svakoga ko mu se obrati čistog srca, čuvajući ga od zla i nesreće.