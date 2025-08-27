Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju dan Svetog proroka Miheja Drugog, koji je. prema predanju, predvideo mesto rođenja Isusa Hrista.

Mihej je veći deo života proveo propovedajući svojim sunarodnicima, ukazujući na njihovo idolopoklonstvo i usvajanje poganskih običaja.

Bio je snažan protivnik tadašnjih vlastodržaca.

Veruje se da je Sveti Mihej predvideo propast i uništenje Jerusalima i Samarije, koje su zadesile Heldejci, odnosno Asirci.

Pored ovih događaja, Sveti Mihej je prorekao dolazak Spasitelja, sina Božijeg, Isusa Hrista, kao i mesto Njegovog rođenja.

Neki crkveni izvori navode da je prorok Mihej preminuo prirodnom smrću, dok drugi tvrde da je zbog svog proročanstva o Jerusalimu, koje nije bilo po volji caru Judinom i narodu judejskom, izgubio život.

Ipak, prema nekim spisima proroka Jeremije, postoji mišljenje da je Mihej umro prirodnom smrću, završivši svoj bogougodni život u rodnom selu Morasi.