Da li je sredstvo za suzbijanje komaraca štetno za ljude? Iz JKP Gradska čistoća otkrili najkritičnije delove za izvođenje operacije
Komarci su noćna mora svih nas. Zbog tih insekata Evropa je ove godine zabeležila rekordan broj slučajeva bolesti koje prenose komarci.
Virus Zapadnog Nila potvrđen je i u Srbiji, a do 20. jula registrovano je dva slučaja bolesti. Na koji način se JKP Gradska čistoća bori protiv najezde i da li je suzbijanje najefikasniji način da ih bude što manje, otkrila je Anja Šišković.
- Sama akcija suzbijanja traje 3 do 4 sata, izvodi se u večernjim časovima kada je aktivnost komaraca najveća - objašnjava Šišković.
Otkrila je i koji delovi grada su najpogođeniji najezdom komaraca.
- Ona je najveća u priobalnim delovima, delovima sa gustom vegetacijom, a to su šume i parkovi, ali što se tiče samog izvođenja suzbijanja, našim operativcima ne predstavlja to problem, već izazovi koji donose urbani delovi grada, kao što su Kaluđerica, Zeleno Brdo, u smislu uskih, slepih ulica, parkiranih automobila.
Šišković kaže da sredstvo koje se koristi za suzbijanje komaraca nije štetno za ljude.
- Odobreno je od strane nadležnog ministarstva i upisano u prevremenu listu biocidnih proizvoda, tako da sa te strane nema nikakvih bojazni.
Kurir.rs