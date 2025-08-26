Slušaj vest

Komarci su noćna mora svih nas. Zbog tih insekata Evropa je ove godine zabeležila rekordan broj slučajeva bolesti koje prenose komarci.

Virus Zapadnog Nila potvrđen je i u Srbiji, a do 20. jula registrovano je dva slučaja bolesti. Na koji način se JKP Gradska čistoća bori protiv najezde i da li je suzbijanje najefikasniji način da ih bude što manje, otkrila je Anja Šišković.

- Sama akcija suzbijanja traje 3 do 4 sata, izvodi se u večernjim časovima kada je aktivnost komaraca najveća - objašnjava Šišković.

Otkrila je i koji delovi grada su najpogođeniji najezdom komaraca.

- Ona je najveća u priobalnim delovima, delovima sa gustom vegetacijom, a to su šume i parkovi, ali što se tiče samog izvođenja suzbijanja, našim operativcima ne predstavlja to problem, već izazovi koji donose urbani delovi grada, kao što su Kaluđerica, Zeleno Brdo, u smislu uskih, slepih ulica, parkiranih automobila.

Šišković kaže da sredstvo koje se koristi za suzbijanje komaraca nije štetno za ljude.

- Odobreno je od strane nadležnog ministarstva i upisano u prevremenu listu biocidnih proizvoda, tako da sa te strane nema nikakvih bojazni.

