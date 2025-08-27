Slušaj vest

Zaboravite na dijete i izgladnjivanje! Nema više znojenja, napornih treninga i dosadnih vežbi - samo namažete kremu, obučete čudotvornu majicu, obavljate svakodnevne aktivnosti dok se salo samo topi i telo oblikuje. Zvuči sjajno, ali je, naravno, u pitanju još jedna prevara!

Na društvenim mrežama često se nude "čudesna" rešenja za svakojake probleme, a ovog puta aktuelni su proizvodi za mršavljenje, i to krema koja navodno topi salo, pravi trbušnjake, oblikuje telo, ali i majica koja topi kilograme. Naravno, uz čudesne rezultate nudi se i 40 odsto popusta.

Sa druge strane, treneri i nutricionisti poručuju da ovakva obećanja nemaju veze s realnošću, te da bez zdrave ishrane i fizičke aktivnosti nema mršavljenja ni oblikovanih mišića.

trening shutterstock_2068314566.jpg
Bez zdrave ishrane i fizičke aktivnosti nema rezultata Foto: Shutterstock

Muzika za uši

- Potpuno prirodna krema za sagorevanje masnoće, koja ubrzava proces dobijanja trbušnjaka. U kratkom vremenskom periodu, bez velikog napora, topi višak masnih naslaga, smanjuje obim kukova, struka i oblikuje figuru kakvu ste želeli. Ovu kremu preporučuju treneri za bolje i brže rezultate - ovim rečima opisuje se "čudesna" krema.

Ali magija se ne završava tu.

- Zaboravite na teške, dosadne dijete i izgladnjivanje. Našao sam majicu koja skida višak masnih naslaga i topi kilograme. Nisam bio lenj, nosio sam je svaki dan i sada sam četiri kilograma lakši. Jer metodom ubrzanog znojenja sagoreva masti na stomaku i kukovima. Potpuno je neprimetna ispod druge odeće, a oslobađa viška tečnosti, toksina i kilograma bez napornog treniranja i dijeta - glasi reklama za "revolucionarnu" majicu.

0802 printscreen tiktok Majica za mrsavljenje 2.jpg
Nude i 40 posto popusta Foto: printscr TikTok

Onima koji žele da smršaju i zategnu mišiće nutricionistkinja Milka Raičević savetuje da "pokucaju na vrata" stručnjaka.

- Ovo što oni reklamiraju je potpuna glupost. Svako ko se nasamari i kupi to neće sigurno priznati da nije ništa izgubio, a i sami su svesni da to tako ne može da funkcioniše, ni po metabolizmu, ni po anatomiji. Znamo kako se masti dobijaju i tope. Mi moramo da znamo da je sve u našem tanjiru i izboru namirnica i u tome koliko smo svesni svojih mana i potreba - navela je ona za Kurir.

sequence-01.01-28-08-20.still005.jpg
Raičevićeva naglašava da ovo prevara Foto: Kurir Televizija

Istakla je da su ovakvi i slični oglasi klasičan vid prevare, kao i da je pitanje da li su ikakve studije rađene.

- Bez zdrave ishrane i fizičke aktivnosti ne možemo oblikovati figuru i smanjiti obim kukova. To što oni nude je smešno. Nažalost, u poslednje vreme je sve češće. Čak se pojedini služe i imenima lekara, koriste pomoću veštačke inteligencije njihove glasove kako bi nasamarili ljude. I sama sam bila žrtva toga. Navodno sam reklamirala neki proizvod za mršavljenje, a to sam saznala od svog pacijenta. Treba biti obazriv - istakla je Raičevićeva.

Krema za mršavljenje
"Čudesna" krema za mršavljenje Foto: Printscreen TikTok

Daleko od istine

Da bez treninga i zdrave ishrane ništa nije moguće, potvrđuje i fitnes instruktorka Tamara Stojisavljević.

- To je marketing za lenje ljude, kojima je to lakše nego da treniraju i da se potrude. Za sve to što oni navodno nude potrebno je mnogo odricanja, discipline, truda i rada, ali naravno sve to bajkovito zvuči. Ljudi često idu lakšim putem, koji nas na kraju više košta i zdravlja i novaca, jer valjda kako ide digitalno doba, sve smo više lenji i lakše nam je da poverujemo u te stvari - istakla je ona za Kurir.

Činjenice / Šta sve navodno "rade" krema i majica

- sagorevaju masnoće

- ubrzavaju proces dobijanja trbušnjaka

- smanjuju obim kukova

- oblikuju figuru

- tope kilograme

Dodala je da je onima koji nude i prodaju ove proizvode dovoljno da 100 ljudi nasedne.

- On je već zaradio, a šta je realno sastav tih proizvoda, upitno je. Da obučeš majicu i namažeš kremu koje će da rade posao umesto tebe - nažalost, to je daleko od istine. To nije realna priča, ali nažalost ima onih koji će poverovati. Isto je i s čajevima za mršavljenje - navela je Stojisavljevićeva.

Inače, cena pomenute kreme kreće se od 10 do 15 evra, dok je cena majica od 18 do 20 evra.

