Novac je tema koja mnogima izaziva neprijatnost, a ponovo je tema koja zahteva najviše razgovora. Svi ljudi na svetu su nekome nešto dužni, makar to bio račun za struju koji još nije stigao na naplatu, a istraživanja su pokazala da je srednji stalež depresivniji od onih najsiromašnijih.

Miodrag Jovanović i Peđa Savić u studiju Kurir televizije prilikom gostovanja u emisiji Ni pet, ni šest Foto: Kurir Televizija

Na ovu temu za Kurir govorili, u emisiji "Ni pet, ni šest" su ekonomista Nenad Bumbić, Miodrag Jovanović, profesor doktor Dragan Petrović, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, kao i advokat Peđa Savić.

Jovanović objasnio kako je završio u dugu od neverovatnih 17 miliona

Miodrag Jovanović je čovek koji je iz poštenog domaćinstva i malog posla došao u situaciju da bude dužan 17 miliona:

- Razlog je berba 2022. godine, maline. Te godine su veliki hladnjačari izašli, oni imaju preko 500 ili 1000 tona i jedini su ovlašćeni za izvoz. Ja sam mali hladnjačar do 120 tona. Ja vršim uslugu proizvođačima i izvoznicima. Veliki hladnjačari su mi se javili za otkup po ceni od 500 dinara, jer sam znao da će na tih 500 dinara dodati moje troškove - kaže Jovanović.

On je onda objasnio da je problem što nisu sklopili ugovor jer već godinama sarađuje sa tim ljudima, pa je objasnio:

- Ja sam dobijao avans od velikih hladnjačara koji mi daju dozvolu da za njih otkupim, ali te godine sam uzeo oko 18 do 20 tona i otkupio po 500 dinara. Uložio sam sve troškove, oni su trebali da se jave i da preuzmu, ali nikada nisu preuzeli. Isključili su telefone. Cele godine mi je roba bila u hladnjači, samo struja me je koštala preko milion i po. Oni su pobegli. Javili su se sledeće godine da pitaju da li imam maline - kaže Jovanović.

Jovanović kaže da je onda dobio ponudu cene 180 i 160, dok je prethodne godine bilo 500 dinara, a sada su mu izvršitelji "stavili šapu" na objekat koji je prvobitno procenjen na 45 miliona, a sada su mu preko noći javili da je sada procenjen na 13 miliona.

Nenad Bumbić u studiju Kurir televizije Foto: Kurir Televizija

Savić: Izvršitelji hoće da se obogate na tuđoj muci

Savić kaže da problem nisu samo izvršitelji, već i veštaci koji pokušavaju da već ojađene ljude dodatno ostave bez novca.

- U izvršnom postupku se ljudi na tuđoj muci obogate. Koriste zakonska rešenja koja su diskutabilna. Mi nemamo zakon o javnim izvršiteljima, to je sve smešteno u zakon o izvršenju i obezbeđenju, svi u regionu imaju odvojeni zakon - kaže Savić.

On kaže da čak i u slučaju gde Jovanović sve proda, ostaju mu sudski troškovi i troškovi izvršitelja, kao i nagrada za izvršitelja za koju Jovanović tvrdi da iznosi 100 hiljada evra.

Jovanović zbog zablude zapao u dug od 17 miliona! Za Kurir ispričao: Pobegli su i isključili telefone, izvršitelji su "stavili šape" na moju imovinu Izvor: Kurir televizija

Bumbić objasnio šta je to "lični bankrot" na koji se oslanjaju Amerikanci

Bumbić kaže da u Sjedinjenim Američkim Državama ima država u kojima postoji institucija ličnog bankrota, te ljudi pri prevazilaženju cene duga od cene lične imovine, oni postjau suštinski odgovorni samo do cene njihove imovine.

- Namirivanje dugova se često zavšri tako što ta osoba bude dužna negde drugde. Onda je to začarani krug koji moramo da prekinemo - kaže Bumbić.

Bumbić kaže i da je jasno šta se dešava nekome u životu i po tome što im se fizički vidi da prolaze kroz težak period sa dugovima.

- Imamo situaciju da je država prenela prihod koji je mogao da bude državni prihod u privatne džepove a na taj način da se izvršitelji ponašaju što surovije, jer što je surovije to je po njih bolje - kaže Bumbić.

Dragan Petrović u studiju Kurir televizije tokom gostovanja u emisiji Ni pet, ni šest Foto: Kurir Televizija

Petrović: Ekonomski sistem sam po sebi pravi krize

Petrović kaže da sa jedne strane postoje troškovi egzistencijalnog minimuma, poput grejanja, ali je suštinski problem prikriven surovom tabu temom.

- Treba smanjiti sve izdatke. Do svetske ekonomske krize se verovalo da svi dobijate u slobodnoj trgovini, a unutra da treba pustiti razvoj privrede bez ikakvih ograničenja, smanjiti poreze i to će dati rezultat. Ipak, pobedila je kenzijalska struja, a to je da ekonomski sistem sam po sebi pravi krize - kaže Petrović.

On je objasnio da ovaj model veruje da ekonomski sistem čini bogate bogatijim, a siromašne siromašnijim. Ova struja kaže da privatnik ne može da drži institucije od društvenog značaja, iako prihod nije preveliki.

