Slušaj vest

Naši građani upozoravaju na društvenim mrežama da na putevima kroz Grčku vrebaju prevaranti. I dok vozači pomisle da mi druga strana šalje koristan signal, zapravo ih tako mame da se zaustave, a onda pokušavaju da ih prevare.

Na poslednju u nizu prevara upozoravaju turisti u grupi "Grčka Info" na "Fejsbuku". Jedan korisnik je podelio uznemirujuću priču koja je mogla i drugačije da se završi.

"Blicao nam je sve vreme"

"Na autoputu u Grčkoj, ne sećam se tačno gde, automobil koji je bio iza nas nam je uporno blicao i išao tik uz nas. Suprug je mislio da nešto nije u redu sa kolima i stao je u zaustavnu traku. Čovek je izašao iz auta i tražio mu novac i zauzvrat davao prstenje uz komentar da nemaju benzina. Suprug je shvatio o čemu se radi i odmah se vratio u kola. Posle svega što se desilo, kad bolje razmislim moglo nam se svašta desiti", piše u objavi.

Kako upozorava dalje, vozači ne treba da nasedaju i ne treba nikako da staju kad ih neko tako zaustavlja.

"Nakon što smo nastavili svoj put propratila sam da je čovek nastavio da blica drugim automobilima i da su se neka kola isto zaustavila kao i mi", piše u objavi.

Još jedno upozorenje poziva na dodatni oprez, posebno među onima koji uskoro planiraju put u Grčku. U objavi su korisnici naveli da su 24. avgusta malo pre Soluna primetili crni "audi A6" kako im se približava i pokazuje karticu kao da je policija u pitanju, ali i da su imali crne i teget kačkete.

"Po zaustavljanju, iz vozila je izašao jedan krupniji Rom i kako nam se približavao shvatili smo o čemu se radi. Krenuo je sa "selam alejkum", potom "Serbia" i da nam kroz odškrinut prozor gura vizit kartu. Rekao sam mu NO, zatvorio prozor i otišao dalje".

Nastavlja kako je, iako svaki dan putuje i prelazi po 200 kilometara ipak naseo da ga zaustave jer je posumnjao da je vozilo pod pratnjom.

Važno je da se putnici pre polaska na put informišu i provere sve detalje puta i krenu sa dodatnim oprezom, kako bi izbegli neprijatna iznenađenja i uživali u odmoru onako kako su planirali.