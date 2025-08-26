Slušaj vest

Na kući jednog studenta osvanuo je natpis mržnje, poruka da nije poželjan, da treba da ode, samo zato što misli drugačije. Propaganda i laži, plasirane iz dana u dan, stvorile su atmosferu linča. Nas Srbe istorija je naučila da grafiti mržnje nikada ne ostaju samo na zidu.

Samo nekoliko dana ranije, razbijen je izlog prostorija Srpske napredne stranke. Simbolički i stvarni napadi postaju svakodnevica. Da li živimo u vremenu u kome neistomišljenici više nisu protivnici u političkoj borbi već mete?

Podseća li vas to na 1938. godinu, na Kristalnu noć, kada su nacisti uz pomoć propagande i nasilja lomili izloge, obeležavali kuće i terali ljude iz svojih domova? Podsetiću vas da je ta Kristalna noć postala uvod u najmračnije zločine čovečanstva?

Večeras diskutujemo o tome ko stoji iza blokaderskog scenarija zastrašivanja? Da li propaganda, laž i mržnja mogu postati uvod u opasne sukobe? Ima li Srbija snage da prekine spiralu nasilja pre nego što bude kasno?

gosti "Usijanja":

Perko Matović, Centar za nacionalnu politiku

Marko Lakić, urednik digitalnog izdanja dnevnog lista "Politika"

Darko Obradović, Centar za stratešku analizu