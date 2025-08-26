Pronađen nestali mladić nakon više od mesec dana potrage
Nakon više od mesec dana neizvesnosti, uspešno je okončana potraga za mladićem (33) koji je nestao 15. jula 2025. godine. On je pronađen živ, a iz organizacije Nestali Srbija zahvalili su svim građanima koji su delili objavu o nestanku i time doprineli srećnom ishodu.
Podsetimo, mladić je nestao nakon prijema na odeljenje toksikologije Urgentnog centra u Beogradu, što je izazvalo veliku zabrinutost porodice i javnosti. Njegova fotografija i opis bili su podeljeni na društvenim mrežama i portalima širom Srbije, uz apel da svi koji ga primete odmah obaveste policiju.
Organizacija Nestali Srbija ističe da je saradnja građana, medija i nadležnih institucija ključna u ovakvim slučajevima i podseća koliko je važno brzo reagovanje i deljenje informacija.
Kurir.rs/RINA