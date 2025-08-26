Slušaj vest

Nakon više od mesec dana neizvesnosti, uspešno je okončana potraga za mladićem (33) koji je nestao 15. jula 2025. godine. On je pronađen živ, a iz organizacije Nestali Srbija zahvalili su svim građanima koji su delili objavu o nestanku i time doprineli srećnom ishodu.

Podsetimo, mladić je nestao nakon prijema na odeljenje toksikologije Urgentnog centra u Beogradu, što je izazvalo veliku zabrinutost porodice i javnosti. Njegova fotografija i opis bili su podeljeni na društvenim mrežama i portalima širom Srbije, uz apel da svi koji ga primete odmah obaveste policiju.

Organizacija Nestali Srbija ističe da je saradnja građana, medija i nadležnih institucija ključna u ovakvim slučajevima i podseća koliko je važno brzo reagovanje i deljenje informacija.

Kurir.rs/RINA

