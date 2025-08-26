Slušaj vest

Vrtić „Maja“ u Sremskoj Mitrovici imao je ne tako dobre uslove za boravak mališana, donedavno. Roditelji su bili podeljenog mišljenja o uslovima, a svi su se složili da je potrebna rekonstrukcija.

- Sa vaspitačicama sam zadovoljna, ali vrtićem nisam. Deca nemaju salu za fizičko, deci u tom uzrastu je potrebno stalno kretanje i fizička aktivnost - rekla je jedna od majki.

Renoviran vrtić u Sremskoj Mitrovici Izvor: Kurir televizija

Kako bi unapredili uslove i omogućili prijatniji boravak deci, ali i zaposlenima, nadležni su odvojili 850.000 dinara za poboljšanje infrastrukture objekta.

Branislav Nedimović, gradonačelnik Sremske Mitrovice rekao je za Kurir:

- Dajemo sve od sebe što se tiče škola, to je obaveza lokalne samouprave. Ovo je jedan od vrtića, potpuno ga osvežavamo i radimo sve što možemo da od 1. septembra jedan od najstarijih vrtića bude potpuno funkcionalan. Uvek može bolje i lepše, ali radimo generalku. Radimo u drugim vrtićima, postavljeno je 20 klima. Mislim da će ova školska godina biti znatno drugačija - kaže Nedimović.

Popravke su sprovedene uz konsultaciju sa vaspitačima koji su bili vodilja za rešavanje gorućih stavki. Kažu, sada je sve spremno za polazak njihovih najmlađih u školice.

Dobra vest je i da su ukinute liste čekanja te da je svaki mališan našao svoje mesto u mitrovačkim vrtićima

