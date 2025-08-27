Slušaj vest

Letovanje koje je trebalo da bude bezbrižan porodični odmor pretvorilo se u noćnu moru - dečak od 14 godina teško je povređen u eksploziji ronilačke boce na crnogorskom primorju.

Nesreća je rezultirala amputacijom šake, koja je potom prišivena u Beogradu, a porodica je suočena s ogromnim troškovima: pet i po hiljada za transport i neverovatnih 300.000 evra za složenu operaciju.

Ovaj slučaj brutalno osvetljava tamnu stranu letovanja, a više o cenama zdravstvenih usluga van granica Srbije, za jutarnji program Kurir televizije, pričali su Dajana Petić Šobot, stručnjak u oblasti osiguranja i Nemanja Todorović, advokat.

Šobot je pričala o tome šta pokriva putno osiguranje, pa se osvrnula na cifru od 300.000 evra koju treba da izdvoji porodica dečaka kome se dogodila nesreća:

- Sve ovo što je navedeno jeste predmet osiguranja. Dakle, to pokriva sve troškove hospitalizacije, prevoza, hirurških intervencija, boravka u bolnici... Taj paket osiguranja štiti svakog na letovanju. Najčešća praksa jeste da ljudi iz Srbije, recimo kada idu za Grčku, kupuju polise koje pokrivaju do 30.000 evra. Negde je praksa i 120.000 evra, pa bi takva polisa, ako bi trošak za lečenje bio 300.000 evra kao za ovog dečaka, onda bi osiguravajuća kuća pokrila troškove do 120.000 evra.

Ko će da plati troškove lečenja?

Todorović je pričao o zakonskim okvirima za traženje odštete:

- Prvo pitanje je da li su uopšte osigurani, a drugo da li postoji međudržavni sporazum matične države i države u kojoj se desio incident. U ovom slučaju su to Nemačka i Crna Gora, pa bi trebalo videti da li između te dve države postoji bilateralni sporazum. Recimo, da se ovo dogodilo nekome iz Beograda, sve troškove bi pokrio RFZO. Osiguranje je ključna stvar jer je brže, efikasnije i lakše. Dok se ovo reši, neko mora da iskešira tih 300.000 evra, ali svakako on ima pravo da tuži zakupca plaže i vlasnika te ronilačke škole. Oni odgovaraju solidarno, po principu objektivne odgovornosti. Međutim, ukoliko oštećeni ne plati, već ima osiguranje, onda osiguranje ima pravo da regresno tuži, pa da tako povrati ono što je platilo.

GRAFIKON CENA LEČENJA U INOSTRANSTVU:

Šobot je rekla da osiguranje pokriva sve ove troškove, pa je odgovorila na pitanje koliko mi plaćamo osiguranje koje bi pokrilo sve ove troškove:

- Na primer, za dve osobe 10 dana cena bi bila 3.500 dinara. Međutim, napomenula bih još neke detalje, a to su zapravo najčešći slučajevi. Recimo, dete ne pije dovoljno vode, pa se desi da dehidrira, a ako se to desi to spada u ličnu odgovornost i to osiguranje ne pokriva. Osiguranje ne preuzima rizik da li će neko unositi dovoljno vode, pa ako lekar kaže da je uzrok stanja dehidratacija, onda osiguranje neće snositi troškove. Jako je bitno da znamo šta je isključeno iz same polise osiguranja, dakle bitno je da imamo odgovornost, kao što je kupanje van bova, osiguranje bi povrede u takvim okolnostima odmah odbacilo.

