Slušaj vest

Do početka nove školske godine ostalo je manje od nedelju dana. Osnovci i srednjoškolci ponovo će nakon letnjeg raspusta sesti u školske klupe, a njima će se pridružiti i nova generacija đaka, prvaka.

Na teritoriji Grada Vranja školsku 2025-2026, pohađaće preko 720 prvaka u 12 osnovnih škola.

Veliku ulogu i odgovornost imaju učitelji koji najmlađe osnovce uvode u obrazovanje dok stiču prva znanja i pismenost. Pored učitelja najveću podršku pružiće im roditelji.

U čemu roditelji najčešće greše iz prevelike brige prema svojoj deci pitali smo profesora razredne nastave, učiteljicu OŠ "Dositej Obradović" u Vranju Slavicu Kostić (57) koja vodi osmu generaciju đaka. Njeni učenici ove godine kreću u četvrti razred.

“Najčešće greške roditelja i đaka prvaka javljaju se, jer je polazak u školu velika promena i za dete i za porodicu. Evo nekoliko tipičnih: prevelika očekivanja – očekuju da dete odmah bude „odlično“ i samostalno, umesto da mu daju vreme da se prilagodi. Upoređivanje sa drugom decom – poređenja sa braćom, sestrama ili vršnjacima često narušavaju samopouzdanje. Previše pomoći ili potpuna nezainteresovanost – ili rade zadatke umesto deteta, ili ga potpuno prepuštaju samo sebi. Nestrpljenje i kritika – umesto strpljivog objašnjavanja, reaguje se nervozno kad dete sporije uči ili pravi greške. Preopterećivanje aktivnostima – dodatne škole, treninzi i jezici odmah na početku, bez vremena za igru i odmor. Nepravilna rutina – neredovno spavanje, doručak „na brzinu“, nedovoljno vremena za pripremu za školu. Nedostatak saradnje sa učiteljem – roditelji ponekad ne slušaju savete učitelja, ili ne održavaju komunikaciju, napominje sagovornica Kurira.

I stariji osnovci I srednjoškolci vraćaju se svojim obavezama posle letnjeg raspusta. Koliko je važan autoritet nastavnika i profesora, a u čemu najčešće greše roditelji pitali smo i profesora u penziji Slobodana S.

Foto: T.S./Kurir

Svi smo na istom zadatku

“Roditelji moraju da poštuju autoritet nastavnika i da veruju nastavniku. To je u interesu dece. Za roditelja je nažalost u većini slučajeva bitna ocena, a nastavniku znanje. Svi smo na istom zadatku. Mi profesori smo tu da prenesemo znanje i da deci pomognemo u obrazovanju i vaspitanju, kako bi sazreli i postali pre svega ljudi, a onda i stručnjaci u svom domenu rada”, kaže profesor Slobodan.

Polazak unuke u prvi razred komentarisala je i jedna baka. Ona kaže da će ukoliko bude vodila unuku u školu imati i susrete sa učiteljicom. Zato se na vreme konsultovala kako ne bi pogrešila, koliko je važno, a da ne bude navalentno da i baka s vremena na vreme pita učiteljicu kako napreduje njena unuka.

Ona dodaje da će zato ukoliko bude angažovana oko unuke kod odvođenja u školu i čekanja posle nastave po preporuci s vremena na vreme pitati učiteljicu bez ustezanja: “Kako napreduje njena unuka, koliko je samostalna, zainteresovana i da li ima nekih problema u školi?”.