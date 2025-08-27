Slušaj vest

U Srbiji cveta nelegalno tržište majčinog mleka, a lekari upozoravaju da ono po naš organizam može biti jako štetno. Najčešće ovo uzimaju ljudi koji treniraju, misleći da će imati blagodati.

Koliko štete nam nanosi ovo mleko i da li uopšte ima neke prednosti, za jutarnji program Kurir televizije, odgonetnula je Branka Mirković nutricionista.

- Misle da je to eliksir mladosti, za život pun vitalnosti, po ubeđenju da će im dati mišiće ili da će ih podmladiti. To uopšte nije tačno. Majčino mleko se ne preporučuje, ono ima manje proteina, a više masti i šećera. Opasnost je što kao takvo može da bude kontaminirano, ako se loše održava, a kao izlučevina iz ljudskog organizma može da bude zaraženo ili inficirano. To apsolutno nije preporučljivo, ljudi uzimaju na sopstveni rizik, a i sve vam je jasno kada čujete da se radi o crnom tržištu - započela je Mirković, pa nastavila:

- Ljudi plaćaju zabludu da će biti jači, bolji i moćniji. Majčino mleko je samo za bebe, njima je potrebno da unose šećer i masnoće preko majčinog mleka kako bi se razvilo. Zaista ne znam kako bilderi misle da hrana koju jedu male bebe koje nemaju mišiće da će njima da naprave veću mišićnu masu. Čak i da majčino mleko ima neke genetske modifikacije ono je uvek u skladu sa bebom, a za sve ostalo je rizično.

