Iva Đorđević iz Srbije, koja već nekoliko godina unazad, po nekoliko meseci radi u SAD i koja je vrlo popularna na mrežama gde priča o svojim iskustvima, ovog puta je ispričala kako su mormoni pokušali da vrbuju nju i njene kolege.

Iva je radila na bazenu, isprva je mislila da se radi o pripadnicima Sajentološke crkve.

- Došli su i pitali da li neko hoće da bazen. S obzirom da je jako hladno i nema nikog, koleginica je otišla unutra, izgleda da ih nije prepoznala, ali ja jesam. Pitali su me da li želim da idem u crkvu, rekla sam da ne mogu, i da radim. Oni su me pogledali onako malo čudno - ispričala je Iva.

Iva zabeležila trenutak vrbovanja Foto: Printscreen Tiktok/ iva_pink_

Snimak je objavila na Tiktoku.

- Ja sam napolju, oni su unutra. Ono što je zanimljivo to je da ovde u Americi zaista postoji puno vera i religija, čak i u ovom gradu koji ima 55.000 stanovnika, ima zaista veliki broj crkava različitih. Za sad ih samo špijuniram da vidim šta rade i o čemu pričaju, a daleko sam pa ne čujem. Napolju je jako hladno, ceo dan je padala kiša, sedim u šuškavcu i sa ovim šuškavcem je hladno, a oni su u košuljicama s kratkim rukavima, belim i u crnim pantalonama i cipelama - navela je ona.

Pričali sa njenim kolegama Foto: Printscreen Tiktok/ iva_pink_

Kaže da su nosili i dve knjige.

- Čekamo da vidimo šta to oni nama nude, to jest meni, a i njima unutra, mojim kolegama. Sada sam videla kako su dali znak kolegi da priđe. Evo sad i on stoji pored njih. Ono što ni vi, a ni ja nisam mogla da čujem, a to je o čemu su pričali negde oko 10-15 minuta - rekla je Iva,

Dodala je da su pokušali da ubede njene kolege da dođu u nedelju u crkvu.

Ostavili knjigu Foto: Printscreen Tiktok/ iva_pink_

- Iako sam mislila da se radi o sajentologiji, ipak ne, u pitanju su mormoni, ostavili su knjige koje oni nisu želeli da uzmu, ja sam kasnije malo proguglala da vidim o čemu se radi. Spadaju pod hrišćane, imaju neke dobre stvari, recimo nema alkohola, nema droge, nema kafe, ne puše, ne piju. Jedno što mladi moraju učestvovati godinu ili dve u misijama da idu ovako i da vrbuju ljude koji će se priključiti njihovoj crkvi. I to bi bilo to, jedan neuspešan pokušaj vrbovanja - naglasila je ona.

"Mormoni" je neformalni naziv za pripadnike Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, skraćeno: LDS Church). Iako se naziv "mormon" i dalje koristi u javnosti, sama Crkva danas preferira da se koristi njen puno ime, naglašavajući da su oni hrišćani.

Foto: Profimedia

Naziv "Mormon" dolazi od Knjige Mormona, jednog od njihovih svetih spisa, koji je po njihovom verovanju preveden sa drevnih zapisa od strane proroka Džozefa Smita (Joseph Smith) 1830. godine.

Broje više od 17 miliona članova širom sveta (prema podacima iz 2024). Najveći broj je u SAD-u, ali se beleži i veliki rast u Latinskoj Americi, Africi i Pacifiku.

Mormonsko učenje u Srbiju doneo je košarkaš Krešimir Ćosić Foto: Privatna Arhiva

Kako je Kurir pisao 2021. godine, u Srbiji je registrovano čak 36 crkava i verskih zajednica, a pored tradicionalnih, na ovom prostoru aktivna je i manje poznata, mormonska organizacija - Crkva Isusa Hrista - svetaca poslednjih dana! Sedište ove crkve je u američkoj državi Juta, a njeni članovi su pozvani da crkvi daju deset odsto svojih prihoda.

Oni ne piju alkohol, ne puše, ne upražnjavaju seksualne odnose pre braka, pa čak ne konzumiraju ni crni ni zeleni čaj, a u našoj zemlji se tada nalazilo 14 misionara iz inostranstva koji žele da našim ljudima predstave svoju veru.

Ta Crkva se na ovim prostorima nalazi skoro 50 godina, a došla je ovde preko poznatog košarkaša Krešimira Ćosića.