SNAGA JEDINSTVA: Vojna parada povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave
Povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizuju vojnu paradu pod nazivom - "Snaga jedinstva“, u subotu 20. septembra, na prostoru ispred Palate Srbija na Novom Beogradu.
Foto: Ministarstvo odbrane
Planiran je defile ešelona pripadnika jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije i kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima, plovnih objekata Rečne flotile kao i nalet vazduhoplova. Programom je, takođe, predviđen egzercir Garde kao i prikaz dela sposobnosti jedinica Vojske Srbije.
Foto: Ministarstvo odbrane
Osim novih i modernizovanih sredstava kojima se u prethodnom periodu opremila Vojska Srbije, biće predstavljena i sredstva iz razvoja domaće odbrambene industrije.
