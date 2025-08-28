Slušaj vest

Povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizuju vojnu paradu pod nazivom - "Snaga jedinstva“, u subotu 20. septembra, na prostoru ispred Palate Srbija na Novom Beogradu.

gst_7642_1756195394.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Planiran je defile ešelona pripadnika jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije i kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima, plovnih objekata Rečne flotile kao i nalet vazduhoplova. Programom je, takođe, predviđen egzercir Garde kao i prikaz dela sposobnosti jedinica Vojske Srbije.

jov_1321_1557495210_1756194887_1756280936.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Osim novih i modernizovanih sredstava kojima se u prethodnom periodu opremila Vojska Srbije, biće predstavljena i sredstva iz razvoja domaće odbrambene industrije.

