Tinejdžer star 15 godina, juče je nastradao na Staroj planini kada je pao sa litice i udario glavom o stenu. Njegovo beživotno telo, kako piše Kurir izvukli su roditelji.

Nažalost, ovo nije usamljeni slučaj nesreća i nezgoda u prirodi što nam šalje jasnu poruku, da nam priroda pruža razne lepote, ali i opasnosti.

Koliko boravak u prirodi može biti opasan, za jutarnji program Kurir televizije, pričao je Andrija Aleksić iz Gorske službe spasavanja.

Stručnjaci upozoravaju da planine kriju i skrivene opasnosti Izvor: Kurir televizija

- Priroda može da bude jako opasna, a pogotovo kada padne mrak, pa postane i hladno. Obavezno je krenuti sa opremom, vodom, dodatnom opremom... Ako ostanete bez baterije na telefonu mnogo vas je teže naći ukoliko se izgubite. Naravno, trebalo bi uvek pratiti znakove, odnosno markacije na drveću i ne tražiti dodatne staze. Ukoliko niste iskusni, najbolje je kretati se u grupi - započeo je Aleksić.

S obzirom da ima 22 godine, a od svoje 17. je u GSS, Aleksić je odgonetnuo najupečatljivije scene u kojima je učestvovao:

- Jesam ušao mlad, a GSS je aktivan i leti, ali sam ja aktivniji kada je zima, pa sam tako više nedelja proveo na Kopaoniku. Moja najupečatljivija povreda jeste kičme, ali to kada sam bio mlad. To je ozbiljna povreda za koju je potreban viši nivo znanja i pripreme, te i bespekorne saradnje sa timom kako bi povreda bila adekvatno sanirana i kako ne bi davala poteškoće u budućnosti.

Aleksić je rekao da Kopaonik prednjači po pitanju prijava za povrede:

- Na Kopaoniku se na godišnjem nivou dešava najviše povreda jer tamo ima najviše posetilaca. Inače, ljudi misle da se leti ne dešavaju povrede, pa tako odu rekreativno na planinu poput Fruške gore, ali zapravo dosta prijava i odatle dobijamo, to je zapravo velika planina, pa se ljudi izgube. Većinom se to rešava tako što pozovu, pa ih neko navigira od nas, a kada izgube signal uglavnom se šalje tim.

