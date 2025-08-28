Slušaj vest

Prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će danas preovlađivati sunčano i izuzetno toplo vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom do 36 stepeni.

Duvaće slab do umeren vetar, dok će u donjem Podunavlju biti jak, a u južnom Banatu povremeno olujni, južnog i jugoistočnog pravca. Minimalna temperatura biće između 7 i 20 stepeni, dok će maksimalna biti u rasponu od 32 do 36 stepeni.

U glavnom gradu se očekuje sunčano i veoma toplo vreme. Vetar će biti umeren do jak, takođe južni i jugoistočni. Temperatura će se kretati od 14 do 20 stepeni ujutru, a tokom dana dostići oko 34 stepena.

U petak se nastavlja sunčano i vrlo toplo vreme širom Srbije, sa dnevnim temperaturama uglavnom između 35 i 38 stepeni. Izuzetak će biti Negotinska Krajina, gde će najviša temperatura dostići oko 33 stepena. U područjima gde duva košava biće vetrovito, sa umerenim i jakim jugoistočnim i južnim vetrom, koji će u Banatu i donjem Podunavlju imati udare olujne jačine.

Na snazi će zbog vetra i visokih tempratura biti i crveni meteo alarm i to na Kosovu i Metohiji, u Pomoravlju, Šumadiji i na jugoistoku Srbije.

U subotu, 30. avgusta, očekuje se kratkotrajno naoblačenje praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature i promenu pravca vetra na zapadni i severozapadni, koji će biti umeren do jak.

U nedelju, 31. avgusta, na severu zemlje pretežno suvo i promenljivo oblačno, dok će u ostalim krajevima mestimično padati kiša. Tokom dana se očekuje postepeni prestanak padavina i razvedravanje.