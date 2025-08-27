Slušaj vest

Rat u Ukrajini doneo je novu bezbednosnu strepnju i ubrzao modernizaciju oružanih sistema u evropskim zemljama, a i u našem regionu postali smo svedoci svojevrsne trke u naoružanju. Da li vodeće sile u Evropi i dalje vide Zapadni Balkan kao riskantno područje, tema je o kojoj su govorili gosti emisije "Puls Srbije", Vinko Pandurević, general u penziji, Mitar Kovač, general-major Vojske Srbije u penziji i Daniel Šunter, Balkanska bezbednosna mreža.

Pandurević: Evropski trend naoružanja preneo se na Srbiju

Pandurević smatra da naši građani mogu biti spokojni, kako su visoka sredstva uložena u naoružanje i modernizaciju Vojske Srbije u proteklom periodu.

- Trka naoružanja na prostoru Balkana i bivše Jugoslavije se ne može u potpunosti podvesti pod pojam trke naoružanja koji nam je bio poznat u toku Hladnog rata. Počelo je dodatno naoružanje svih armija u Evropi i taj trend se prenosi na naš prostor. Srbija je uložila značajna sredstva u modernizaciju Vojske Srbije. Mislim da možemo biti spokojni.

Uporedo sa opremanjem i modernizacijom Vojske Srbije, kojom su obuhvaćene i kopnena i vazduhoplovna komponenta naše vojske, na poligonima i vežbalištima se intenzivno izvodi obuka za upotrebu savremenih borbenih sistema

Kao sektor sa kojim se Srbija najviše može pohvaliti naveo je kopnenu vojsku.

- Naša kopnena vojska je na visokom nivou u poređenju sa ostalim kopnenim vojskama u regionu.

Kovač: Dodatno naoružanje donosi zabrinutost

Kovač se nije u potpunosti složio sa stavom svog sagovornika. Kako je istakao, uprkos visokim ulaganjima i uznapredovalom vojnom sistemu, građani na bilo kom području ne mogu biti spokojni ukoliko se previše govori o dodatnom naoružanju.

- Gde god se previše zvecka oružjem, da li paradama ili investicijama, narod mora biti nespokojan. Nečije odluke postoje, u smislu militarizacije društva, kao odgovor na izvesne pretnje. Balkan je istorijski porozan prostor. Narod se plaši i seća rata i posledica u svim republikama na svoj način.

Šunter: Rumunski vojni kapacitet prednjači u regionu

Šunter je više pažnje posvetio zemljama regiona, govoreći o onome što karakteriše vojne parade, demonstracije i prezentovanje.

- Tačno je da se vojne parade ne dešavaju samo kod nas. Karakteristično za prostore bivše Jugoslavije jeste vrsta političke upotrebe parade da se pošalje poruka i pojača rejting političkih stranak u regionu. Kada se porede naši vojni kapaciteti, zaboravljamo koncept regiona. Rumunija je ubedljivo najveći potrošač u regionu, prešišali su čak i Grčku. Mađarska takođe ulaže u modernizaciju oružanih snaga, a kada bi poredili u čemu je neko najbolji, to zavisi koji se parametar gleda.

Prednosti uvođenja obaveznog vojnog roka

Srbija i Hrvatska najavile su uvodjenje obaveznog vojnog roka, a sagovornici su se osvrnuli na prednosti koje ovakva odluka donosi. Kovač ističe da je u pitanju jasna društvena potreba, a sa njegovim stavom složio se i Šunter.

- Uvođenje vojnog roka je važna tema. Svi vidmo šta se dešava, postoji visoki stepen polarizacije u društvu.

Pandurević je zaključio da je više učinjeno na depopularizaciji vojnog roka, nego obrnutno, onog trenutka kada je isti i obustavljen.

