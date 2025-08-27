Slušaj vest

"Ne smemo nikada dozvoliti da se o Srbiji odlučuje van njenih granica", poručila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednik Vladinog Odbora za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije Milica Đurđević Stamenkovski, povodom obeležavanja 220. godišnjice od osnivanja Praviteljstvujuščeg sovjeta srpskog u Velikom Borku, u Barajevu.

Kako je navela, naši su se preci borili da se o Srbiji odlučuje u Srbiji i da narodna volja bude iznad volje osvajača i okupatora.

"Nije im bilo lako, ali su znali da će plodove njihove borbe ubirati generacije iza njih. U Srbiji treba da se pita i odlučuje srpski narod, koji poštuje državu i čuva njene tekovine pridržavajući se ustava i zakona", naglasila je Đurđević Stamenkovski nakon polaganja venaca na spomenik knezu Simi Markoviću.

Ona je istakla da je to bila i suština i srž Praviteljstvujuščeg sovjeta i razlog njegovog formiranja.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Kako je navela, naša država je izraz i plod viševekovne težnje da se očuva pravo da budemo svoji na svome. Zato je i obaveza svih nas da sačuvamo institucije, jer "bez naroda nema države, a bez države nema slobode".

"Mi moramo našem potomstvu ostaviti više nego što su nama ostavili preci, jer živimo u vremenu mira i ekonomskog izobilja u odnosu na ono vreme u kojem su oni živeli", naglasila je.

Đurđević Stamenkovski je navela da ćemo našim precima najbolje pokazati zahvalnost, ako sačuvamo Srbiju.

"Kada imamo Srbiju, imamo sve. Kada nemamo Srbiju, nemamo ništa. To je zavet naših ustanika i to je zaveštanje ideje Praviteljstvujuščeg sovjeta, kao prve srpske moderne vlade", naglasila je ministarka.

Obeležena 220. godišnjica osnivanja Praviteljstvujuščeg sovjeta srpskog Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Kako je navela, u ovom delu Srbije, u Šumadiji, vekovima se čuva sećanje i zavet na ustaničku Srbiju.

"Kažu da je Šumadija rodno mesto naše slobode. Neka danas ona bude i najveći čuvar naše Srbije", poručila je Đurđević Stamenkovski.