Kurir vam i ovog puta donosi poklon! Povodom praznika Velike Gospojine, u četvrtak 28. avgusta uz svoje omiljeno izdanje dobićete na poklon ikonu posvećenu Presvetoj Bogorodici.

Velika Gospojina je jedan od najvećih hrišćanskih praznika, kada se sećamo upokojenja i uznesenja Presvete Bogorodice. Vernici širom sveta proslavljaju ovaj dan u molitvi, a darivanje ikone je način da blagoslov i mir unesete u svoj dom.

Ne propustite da u četvrtak obavezno uzmete svoj primerak Kurira i dobijete svetu ikonu Velike Gospojine – dragocenu uspomenu i čuvara vaše porodice!