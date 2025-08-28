Na Beogradskom univerzitetu slobodna čak 1.992 budžetska i 2.103 samofinansirajuća mesta! Evo gde su najveće šanse za indeks!
Ko nije uspeo da obezbedi indeks - pruža mu se druga šansa. Samo na fakultetima Beogradskog univerziteta ima čak 1.992 slobodna budžetska mesta i 2.103 samofinansirajuća, ne računajući Filozofski, za koji Vlada Srbije nije donela odluku o dopuni odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta.
Inače, drugi upisni rok u prestonici počinje prijavljivanjem kandidata 1. septembra, a završava se upisom 16. septembra nakon što budu objavljene konačne rang-liste. U prvom krugu popunjena su sva i budžetska i samofinansirajuća mesta na Fakultetu organizacionih nauka (FON) i na Arhitektonskom fakultetu.
- Rudarsko-geološki
- Poljoprivredni
- Tehnički fakultet u Boru
Najviše šanse za indeks o trošku države sada imaju oni koji budu konkurisali na neki od smerova na Poljoprivrednom, gde je ostalo čak 477 mesta, a uz to i još 131 mesto za one koji će plaćati godinu. Budžetskih mesta ima podosta i na Filološkom (283), Matematičkom (188), Rudarskom (178), Tehnološkom (154), dok na Pravnom nema nijedno, ali zato ima 299 samofinansirajućih!
- Fakultet organizacionih nauka (FON)
- Arhitektonski fakultet
- Elektrotehnički fakultet (softversko inženjerstvo)
- Filozofski fakultet (psihologija)
Za razliku od Beograda, drugi upisni rok na Univerzitetu u Novom Sadu počinje prijavom kandidata 4. i 5. septembra. Postoji mogućnost elektronske prijave, onlajn prijave ili pretprijave, koja je započela juče i trajaće do 5. septembra, a popunjava se prema uputstvu na internet stranici fakulteta koji omoguće ove načine prijavljivanja. Kraj ovog upisnog roka je 30. septembar.
Fakultet Budžet Samofinansiranje
Građevinski 33 58
ETF / 30
Mašinski / 13
Rudarsko-geološki 178 67
Saobraćajni 7 15
Tehnološko-metalurški 154 46
Tehnički u Boru 156 35
Poljoprivredni 477 131
Šumarski 103 109
Ekonomski / 108
Pravni / 299
Pravoslavno-bogoslovski 27 70
Filološki 283 414
FPN 1 83
Bezbednosti / 57
Obrazovanje učitelja i vaspitača 24 94
Specijalna edukacija i rehabilitacija / 9
Sport i fizičko vaspitanje 1 17
Veterinarska medicina / 42
Medicinski 7 113
Stomatološki / 20
Farmaceutski / 34
Matematički 188 70
Fizički 107 6
Hemijski 80 16
Fizička hemija 62 15
Biološki 34 27
Geografski 70 105
UKUPNO 1.992 2.103
Na Univerzitetu u Nišu prijava počinje 2. septembra, a upis kandidata planiran je od 15. do 26. septembra. Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru prijavljivanje kandidata za upis na prvu godinu studija započeo je 27. avgusta i moguć je do 15. septembra. Drugi konkursni rok Univerziteta u Prištini s privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici počinje prijavljivanjem kandidata od 1. do 5. septembra, a upis je takođe do 15. septembra.
Univerzitet u Kragujevcu je drugi upisni rok započeo još 18. avgusta, a trajaće do 26. septembra.