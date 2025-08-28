Kandidati čekaju za stolovima u hali znak za početak rešavanja zadataka na prijemnom ispitu za fakultet

Ko nije uspeo da obezbedi indeks - pruža mu se druga šansa. Samo na fakultetima Beogradskog univerziteta ima čak 1.992 slobodna budžetska mesta i 2.103 samofinansirajuća, ne računajući Filozofski, za koji Vlada Srbije nije donela odluku o dopuni odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta.

Inače, drugi upisni rok u prestonici počinje prijavljivanjem kandidata 1. septembra, a završava se upisom 16. septembra nakon što budu objavljene konačne rang-liste. U prvom krugu popunjena su sva i budžetska i samofinansirajuća mesta na Fakultetu organizacionih nauka (FON) i na Arhitektonskom fakultetu.

FON - sva mesta popunjena u prvom krugu Foto: Printscreen

Najmanje traženi fakulteti u prvom upisnom roku - Rudarsko-geološki

- Poljoprivredni

- Tehnički fakultet u Boru

Najviše šanse za indeks o trošku države sada imaju oni koji budu konkurisali na neki od smerova na Poljoprivrednom, gde je ostalo čak 477 mesta, a uz to i još 131 mesto za one koji će plaćati godinu. Budžetskih mesta ima podosta i na Filološkom (283), Matematičkom (188), Rudarskom (178), Tehnološkom (154), dok na Pravnom nema nijedno, ali zato ima 299 samofinansirajućih!

Najtraženiji fakulteti u prvom upisnom roku - Fakultet organizacionih nauka (FON)

- Arhitektonski fakultet

- Elektrotehnički fakultet (softversko inženjerstvo)

- Filozofski fakultet (psihologija)

Za razliku od Beograda, drugi upisni rok na Univerzitetu u Novom Sadu počinje prijavom kandidata 4. i 5. septembra. Postoji mogućnost elektronske prijave, onlajn prijave ili pretprijave, koja je započela juče i trajaće do 5. septembra, a popunjava se prema uputstvu na internet stranici fakulteta koji omoguće ove načine prijavljivanja. Kraj ovog upisnog roka je 30. septembar.

Na ETF ima još samo 30 samofinansirajućih mesta Foto: Marina Lopičić

Slobodna mesta na Beogradskom univerzitetu u drugom upisnom roku Fakultet Budžet Samofinansiranje

Građevinski 33 58

ETF / 30

Mašinski / 13

Rudarsko-geološki 178 67

Saobraćajni 7 15

Tehnološko-metalurški 154 46

Tehnički u Boru 156 35

Poljoprivredni 477 131

Šumarski 103 109

Ekonomski / 108

Pravni / 299

Pravoslavno-bogoslovski 27 70

Filološki 283 414

FPN 1 83

Bezbednosti / 57

Obrazovanje učitelja i vaspitača 24 94

Specijalna edukacija i rehabilitacija / 9

Sport i fizičko vaspitanje 1 17

Veterinarska medicina / 42

Medicinski 7 113

Stomatološki / 20

Farmaceutski / 34

Matematički 188 70

Fizički 107 6

Hemijski 80 16

Fizička hemija 62 15

Biološki 34 27

Geografski 70 105

UKUPNO 1.992 2.103

Na Univerzitetu u Nišu prijava počinje 2. septembra, a upis kandidata planiran je od 15. do 26. septembra. Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru prijavljivanje kandidata za upis na prvu godinu studija započeo je 27. avgusta i moguć je do 15. septembra. Drugi konkursni rok Univerziteta u Prištini s privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici počinje prijavljivanjem kandidata od 1. do 5. septembra, a upis je takođe do 15. septembra.