NE DOZVOLITE DA IZLET POSTANE TRAGEDIJA Spasilac Gorske službe apeluje na građane: Ove stvari je obavezno poneti sa sobom kada boravite u prirodi
Tragedija koja se dogodila na Staroj planini kada je dečak izgubio život kada je pokušao da se popne na vodopad i pao na glavu, ponovo je otvorio pitanje bezbednosti na izletima, ali i nemara roditelja.
Kako sprečiti takve tragedije i o čemu treba voditi računa na izletima za Kurir televiziju objasnili su Marija Božić, sistemski porodični psihoterapeut, kao i Marko Obradović iz Gorske službe spasavanja.
- Deca nisu svesna opasnosti koje ih mogu zadesiti kada se igraju i istražuju svet oko sebe. Njima sve deluje bezazleno, kao avantura i igra. Odgovornost je na odraslima da ih usmere, ne samo roditelji, već i bake, deke kao i osobe koje čuvaju decu. Moraju zaštititi dete i objasniti mu gde prestaje igra a počinje rizik - kaže Božić.
Obradović otkrio najkobnije greške koje građani prave na izletima
Obradović kaže da je najčešća greška ljudi kada se nalaze u prirodi to što shvataju svoje okruženje previše bezazleno, posebno u letnjim mesecima:
- Smatramo da je toplo, da možemo u šorcu, sandalama ili papučama da se krećemo. Ako idemo do lokacije koja je u blizini pristupačnog put ai dalje se moramo obući prikladno za prirodu. Najbitnije je kako se ne bi povredili da pored opreme ne idemo sami, već uvek biti sa nekim u kontaktu. Ako je čovek povređen teško mu je da pređe čak i kilometar ili dva - kaže Obradović.
On dodaje da nam je potrebna planinarska oprema, čizme i komunikaciona sredstva, pa je podsetio i da je Gorska služba svima dostupna na broj telefona 062 464646.
Dobra priprema i preventivne mere su ključni
- Svaka plaža ima klizave stene, kao i jezera i reka. Svest ljudi o opasnostima je jako bitna stvar. Na mnogim mestima ima zaštitnih ograda, ali ne možemo ceo svet da ogradimo, moramo sami biti svesni opasnosti i predupredimo.
Obradović kaže da je posebno potrebno brinuti o deci, pa pri turama koje su namenjene njima neophodno je imati licenciranog vodiča.
- Moraju da znaju gde odlaze i šta ih čeka. Dobra priprema vodiča i konstantno skretanje pažnje deci kao i briga o njima mora biti na prvom mestu. Oni nisu svesni opasnosti. Dobra priprema i preventiva pre svega, kao i dobro informisanje o opasnostima na nekim lokacijama - kaže Obradović.
Obradović dodaje da Gorska služba spasavanja održava i edukacije za različite uzraste, od predškolskih uzrasta do fakulteta, pa i planinarskih društva gde skreću pažnju na bitnost celokupne opreme.
Božić navodi da u želji da budu popustljivi i prijatlejski nastrojeni prema deci, roditelji greše i zaboravljaju da su granice ključne u vaspitavanju deteta.
- Tragedija dečaka na Staroj planini nas bolno podseća koliko je bitno da roditelji uvek budu pored svog deteta i ne odustaju od uloge zaštitnika.
