Slušaj vest

Od danas do petka će u Srbiji biti sve toplije, očekuje se da živa u termometru dostigne 40 stepeni, a topli talas, prema najavama meteorologa, prekinuće u subotu prodor hladnijeg vazduha uz kišu, pljuskove sa grmljavinom, vetar i lokalne nepogode.

Meteorolog Ivan Ristić kaže da ARW-IR lovac na superćelijske oluje najavljuje puno pljuskova i kiše u subotu, 30. avgusta popodne i uveče i da još jednu sličnu kišnu epizodu očekuje u utorak, 2. septembra.

Stiže kiša

- Dve kišne epizode su pred nama. Prva ide u subotu, 30. avgusta, druga u utorak, 2. septembra, popodne i uveče. U subotu se očekuje do 20 litara po metru kvadratnom kiše u subotu i subotu na nedelju, skoro ceo dan se očekuju padavine i u toku noći će biti povremeno kiše. U utorak, popodne, krajem dana i u toku noći, je jako slično, očekuje se isto količini padavina, od 15 do 20 litara po metru kvadratnom - kaže Ristić.

Foto: Ivan Ristić/ Facebook

Na pitanje gde se očekuju nepogode sa jakim vetrom, kaže da za sada modeli daju prvo Vojvodinu, Mačvu i posle Beograd, centralnu Srbiju, Šumadiju.

- Za sada nema tačnih pozicija, ali model za ove delove daje najveće šanse za nevreme trenutno – kaže Ristić.

Napominje da će posle kišnih dana početi da raste vazdušni pritisak i od 4-5. septembra dolazi stabilizacija vremena.

- Biće i prijatnije, oko 30 stepeni. Neće biti ni toplo ni hladno. Već od 1. septembra biće puno sunčanih, letnjih i tropskih dana u prvoj polovini septembra. Leto nas ne napušta, tek oko 22. septembra očekuje se jače zahlađenje. Kao što je sada polarni vrtlog doneo niske jutarnje temperature, tada će sa dolaskom hladnog vazduha dnevne temperature pasti na 14-15 stepeni. Za veće količine padavina u septembru moraćemo da sačekamo početak jeseni – kaže Ristić.

Foto: Ivan Ristić/ Facebook

Osveženje do 5. septembra

Marko Čubrilo, mateorolog amater, najavio je da će od srede do subote biti vrlo toplo i da će onda uslediti osveženje koje bi potrajalo do oko 5. septembra.

Očekuje da sa “nestabilnostima u subotu osetno osveženje i da maksimalne temperature vazduha budu od oko 19 na zapadu do oko 37 na istoku regiona”.

vremenska prognoza Foto: Ivan Ristić/ Facebook

- Drugog dana vikenda ponegde slaba kiša ili pljusak uz prijatne maksimume od 22 do 27 stepeni Celzijusa i umeren, severozapadni vetar. Ponedeljak donosi suvo i toplo vreme uz maksimume od 25 do 30 stepeni Celzijusa, dok se u utorak, 2. septembra, očekuje novo pogoršanje uz grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode tako da bi oko sledeće srede bilo osetno svežije uz maksimume od 17 do 24 stepena Celzijusa - zaključuje Čubrilo.