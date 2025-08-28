Slušaj vest

Na putu do manastira Tronoša nalazi se česma "Devet Jugovića" - mesto okupljanja meštana, ali i ljudi iz svih krajeva. Ova česma je deo kapele svetog Panetelejmona i beleži se da njen izvor nikada nije presušio.

Prolazili su vekovi, smenjivali istorijski događaji, ljudi, godišnja doba, leta su bila sušna, ali je voda sa česme Devet Jugovića uvek tekla istom jačinom. Na ovom mestu i danas ljudi se sastaju i rastaju, obeležavaju važne datume i svetkuju praznike.

Voda ima posebnu moć

"Ovo nije jedna obična voda, moji dedovi i pradedovi i svi ostali su dolazili ovde vekovima unazad, ta voda ima jednu posebnu moć i tu blagost i lepotu i ne dolazimo samo mi već i ljudi iz drugih zaseoka, sela, za potrebe svog domaćinstva. Sve što je fino ovde se dešava da li su to svadbe, krštenja, šta god ljudi uvek dođu da se fotografišu, napiju ove vode", navodi Daliborka Mićanović, iz Korenite.

Foto: Printskrin RTS

"Ovaj izvor je od velikog značaja za naše mesto, ne samo što dolazimo tu da sipamo vodu već ima i duhovnu i tradicionalnu vrednost. Smatra se da je voda lekovita, da donosi mir i blagostanje ko je koristi i ako imamo svi česme kod naše kuće volimo da dođemo tu i da sipamo vodu", kaže Dragica Spasojević iz Tronošte.

Po predanju, česma je zadužbina Jug Bogdana i njegovih devet sinova koji si su ove vode napili godinu dana pre odlaska u kosovski boj. Veruje se da deset slapova u njihovu čast bez prestanka teče od 1388. godine.

"Nalazimo zapise kod tronoškog igumana Metodija 1721. godine da je on obnovio ovu česmu. Konačan izgled dobijamo te 1968. godine u vreme episkopa šabačko-valjevskog gospodina Jovana Velimirovića i čuvenog tronoškog arhimandrita Antonija Đurđevića. Sve je to rađeno od tršićkog kamena, mekog kamena u gruboj obradi", kaže Borko Petrović, paroh tronoški.

Nepresušni izvor

Nepresušni planiniski izvor nalazi se na dubini od 288 metara, a voda je kako meštani, kažu, iste temperature "i za Božić i za Petrovdan"- teče i ne prestaje da služi.

"Eto, sedam vekova Tronoše i česma prati, bila je svedok svih tih istorijskih događaja i mesto okupljanja kroz vekove jednog naroda uz svoju svetinju imali su i svoju vodu kojoj rado dolaze mnogi. Sada već ne samo naši meštani nego svedoci smo da dobar deo Mačve dolazi, ljudi iz drugih krajeva Srbije”, kaže Borko Petrović, paroh tronoški.

Veruje se da voda sa česme "Devet Jugovića" gasi žeđ, ali i da uz molitvu vraća ljudima nadu u ozdravljenje. Zato je ovo mesto za mnoge više od izvora - svetilište i bogomolja.