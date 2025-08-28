Svečanost na Banjici: Promocija rezervnih oficira generacije „Mart 2025“
Svečanost povodom završetka vojnostručnog osposobljavanja slušalaca za rezervne oficire generacije „Mart 2025“ i promovisanja u čin rezervnog potporučnika održana je danas u kasarni „General Jovan Mišković“ na Banjici.
Nakon čitanja Ukaza predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića kojim su slušaoci osposobljavanja za rezervne oficire promovisani u čin rezervnog potporučnika, vršilac dužnosti pomoćnika ministra odbrane za ljudske resurse Siniša Radović uručio je nagrade najbolje rangiranim slušaocima.
U službi naroda
Obraćajući se prisutnima, pomoćnik ministra Radović iskazao je zadovoljstvo što se nalazi pred strojem mladih ljudi koji su „znanje, obrazovanje, veštinu i mladost stavili u službu otadžbine i naroda“.
- Vi ste, danas, mladići i devojke, svojim životnim izborima dokazali da je obaveza i dužnost da se svom narodu služi i da ta obaveza dolazi u formi unutrašnjeg imperativa, lične discipline i porodičnog vaspitanja, duboko usađene odgovornosti prema sopstvenom narodu i zemlji - rekao je Radović dodajući da su promovisani potporučnici obukli vojničku uniformu vođeni mnogim dubljim i značajnijim moralnim obavezama.
On se zahvalio roditeljima i porodicama mladih potporučnika, jer su svoju decu vaspitali u rodoljubivom duhu i time ih spremili za vojnički stroj.
- Vojna akademija je još jednom pokazala da je sposobna i kadra da od mladih ljudi koji su pre samo šest meseci prošli kroz ove kapije, bez vojničkog iskustva, izgradi zrele, stručne i sposobne starešine za koje neće postojati prepreke ili nedoumice - rekao je pomoćnik ministra uveren da je ova visokoškolska institucija svoj osnovni zadatak izvršila kako joj nasleđe i tradicija nalažu „roditeljski odgovorno, posvećeno i profesionalno.“
Promocija pešadije, službe telekomunikacija i sanitetske službe
Na današnjoj svečanosti promovisano su rezervni potporučnici roda pešadija, službe telekomunikacija i sanitetske službe. Prvi u rangu je Mihailo Draganjac iz 23. klase sanitetske službe sa srednjom ocenom 9,72. Druga u rangu, takođe iz 23. klase sanitetske službe je Sanja Varsaković sa srednjom ocenom 9,67. Treći u rangu, Đorđe Janković sa srednjom ocenom 9,67 je iz 144. klasa roda pešadije.
Najbolji u rangu, u generaciji „Mart 2025“, Mihailo Draganjac rekao je da oseća veliki ponos što danas stoji pred svojim kolegama iz klase i da ovo nije samo njegov uspeh, već i duboko lični trenutak, do kojeg ga je dovela želja da nastavi put koji je započeo njegov otac, pukovnik profesor dr Miroslav Draganjac.
- Dodatnu snagu i inspiraciju nalazim i u primeru svog pradede, koji je kao borac Solunskog fronta položio sve što je imao za slobodu. Njegova žrtva i ljubav prema otadžbini za mene su večiti podsetnik da se za pravdu i bolje sutra vredi boriti - rekao je Draganjac i istakao da postati rezervni oficir Vojske Srbije ne znači samo steći znanje i disciplinu, nego i prijateljstvo za ceo život.
On se zahvalio starešinama Vojne akademije koji su njegovu generaciju vodili kroz sve izazove vojno-stručnog osposobljavanja za rezervne oficire, i bili njihov oslonac i podrška.
Promociji rezervnih oficira generacije „Mart 2025“ prisustvovali su vršilac dužnosti sekretara Ministarstva odbrane Nebojša Nikolić, rektor Univerziteta odbrane brigadni general prof. dr Boban Đorović, načelnik Vojnog kabineta predsednika Republike brigadni general Predrag Kraljević, načelnik Uprave za ljudske resurse brigadni general Slađan Hristov, načelnik Uprave za obuku i doktrinu brigadni general Siniša Stašević, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i porodice i prijatelji novoproizvedenih rezervnih potporučnika.