Svečanost povodom završetka vojnostručnog osposobljavanja slušalaca za rezervne oficire generacije „Mart 2025“ i promovisanja u čin rezervnog potporučnika održana je danas u kasarni „General Jovan Mišković“ na Banjici.

Nakon čitanja Ukaza predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića kojim su slušaoci osposobljavanja za rezervne oficire promovisani u čin rezervnog potporučnika, vršilac dužnosti pomoćnika ministra odbrane za ljudske resurse Siniša Radović uručio je nagrade najbolje rangiranim slušaocima.

Foto: Marijana Jankovic/MC Odbrana

U službi naroda

Obraćajući se prisutnima, pomoćnik ministra Radović iskazao je zadovoljstvo što se nalazi pred strojem mladih ljudi koji su „znanje, obrazovanje, veštinu i mladost stavili u službu otadžbine i naroda“.

- Vi ste, danas, mladići i devojke, svojim životnim izborima dokazali da je obaveza i dužnost da se svom narodu služi i da ta obaveza dolazi u formi unutrašnjeg imperativa, lične discipline i porodičnog vaspitanja, duboko usađene odgovornosti prema sopstvenom narodu i zemlji - rekao je Radović dodajući da su promovisani potporučnici obukli vojničku uniformu vođeni mnogim dubljim i značajnijim moralnim obavezama.

Foto: Marijana Jankovic/MC Odbrana

On se zahvalio roditeljima i porodicama mladih potporučnika, jer su svoju decu vaspitali u rodoljubivom duhu i time ih spremili za vojnički stroj.

- Vojna akademija je još jednom pokazala da je sposobna i kadra da od mladih ljudi koji su pre samo šest meseci prošli kroz ove kapije, bez vojničkog iskustva, izgradi zrele, stručne i sposobne starešine za koje neće postojati prepreke ili nedoumice - rekao je pomoćnik ministra uveren da je ova visokoškolska institucija svoj osnovni zadatak izvršila kako joj nasleđe i tradicija nalažu „roditeljski odgovorno, posvećeno i profesionalno.“

Foto: Marijana Jankovic/MC Odbrana

Promocija pešadije, službe telekomunikacija i sanitetske službe

Na današnjoj svečanosti promovisano su rezervni potporučnici roda pešadija, službe telekomunikacija i sanitetske službe. Prvi u rangu je Mihailo Draganjac iz 23. klase sanitetske službe sa srednjom ocenom 9,72. Druga u rangu, takođe iz 23. klase sanitetske službe je Sanja Varsaković sa srednjom ocenom 9,67. Treći u rangu, Đorđe Janković sa srednjom ocenom 9,67 je iz 144. klasa roda pešadije.

Najbolji u rangu, u generaciji „Mart 2025“, Mihailo Draganjac rekao je da oseća veliki ponos što danas stoji pred svojim kolegama iz klase i da ovo nije samo njegov uspeh, već i duboko lični trenutak, do kojeg ga je dovela želja da nastavi put koji je započeo njegov otac, pukovnik profesor dr Miroslav Draganjac.

Foto: Marijana Jankovic/MC Odbrana

- Dodatnu snagu i inspiraciju nalazim i u primeru svog pradede, koji je kao borac Solunskog fronta položio sve što je imao za slobodu. Njegova žrtva i ljubav prema otadžbini za mene su večiti podsetnik da se za pravdu i bolje sutra vredi boriti - rekao je Draganjac i istakao da postati rezervni oficir Vojske Srbije ne znači samo steći znanje i disciplinu, nego i prijateljstvo za ceo život.

On se zahvalio starešinama Vojne akademije koji su njegovu generaciju vodili kroz sve izazove vojno-stručnog osposobljavanja za rezervne oficire, i bili njihov oslonac i podrška.