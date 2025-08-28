Društvo
DANAS uz Kurir – poklanjamo ikonu Velike Gospojine!
Slušaj vest
Kurir vam i ovog puta donosi poklon! Povodom praznika Velike Gospojine uz svoje omiljeno izdanje dobićete na poklon ikonu posvećenu Presvetoj Bogorodici.
Foto: Promo
Velika Gospojina je jedan od najvećih hrišćanskih praznika, kada se sećamo upokojenja i uznesenja Presvete Bogorodice. Vernici širom sveta proslavljaju ovaj dan u molitvi, a darivanje ikone je način da blagoslov i mir unesete u svoj dom.
Ne propustite da obavezno uzmete svoj primerak Kurira i dobijete svetu ikonu Velike Gospojine – dragocenu uspomenu i čuvara vaše porodice!
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši