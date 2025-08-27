Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas obeležavanju 220. godišnjice od osnivanja Praviteljstvujuščeg sovjeta srpskog u Velikom Borku u Barajevu i tom prilikom istakla da Srpski narod, koji poštuje državu i čuva njene tekovine, pridržavajući se ustava i zakona, treba da se pita i odlučuje o Srbiji.

- Šumadija je dobro znala i šta je sloboda i šta je država. Zato i danas, na ovom mestu u ime Vlade Republike Srbije neću nabrajati istrijske činjenice i podatke, već ću se potruditi da sažmem pouku i lekciju naših predaka i naših ustanika. A ta lekcija se može poistovetiti sa onom čuvenom anegdotom kada je otac na samrti pozvao svoje sinove da im pokaže kako se jedan prut lako lomi, a da im pokaže kako se snoplje ne može olako slomiti. A taj naš snop pruća svi su drešili i svi su pokušavali da nas učine slabim tako što će nas podeliti i udaljiti jedne od drugih.

-I zato je naša obaveza da ovde u našoj Šumadiji, u ovoj zemlji ustanika, ovde gde je tlo slobode, pošaljemo poruku da je vreme da ponovo skupimo taj naš snop, da ponovo jedni drugima budemo braća i sestre, da ponovo zajednički se vratimo na isti put, put obnove, put jedinstva, put sabornosti, poštovanja i očuvanja naše tradicije ali i naše vizije budućnosti koja pripada našoj deci. Bogu hvala živimo u vremenu kada ne moramo da kuburama i topovima krčimo put i razgonimo mrak. Živimo u drugačijem vremenu, u vremenu mira, ekonomskog izobilja u odnosu na ono u kojem su oni živeli.