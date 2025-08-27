Slušaj vest

- Koliko puta se u životu susretnemo sa ljudima koji sve imaju, a opet ne znaju vrednost ni jednog trenutka… A onda staneš pored Nikole i shvatiš šta je prava snaga i šta je prava vrednost. Dobri moj Nikola...- ovim rečima je humanitarka Tamara Misirlić opisala svoj ponovni susret sa gorštakom koji godinama živi sam na planini.

Kada ga je prvi put posetila, Tamara je videla uslove u kojima živi, koji, uprskos težini nisu u njemu ugasili iskre radosti, dobrote i optimizma.

Povukao se od sveta

- Nikola Pavićević ima 78 godina i živi sam, u Jabukovcu, u Crnoj Gori. Ne kao oni što su ostali sami jer su ih svi napustili, nego sam jer je sam tako izabrao. Povukao se od sveta, od ljudi, od laži, od nepravde. Gore, daleko, na vrh planine, gde nema puta, nego staza kroz stene i kamenje. Pokazao mi je kako živi, kako svako jutro pali vatru, kako kuva, kako vodu nosi iz jama koje su duboko u šumi. Nema česmu, nema frižider, nema nikog da mu pomogne, ali sve zna, sve može i sve uradi svojim rukama. Nema s kim da podeli reč, ali ima šta da kaže svakom ko zna da sluša - napisala je ona tada.

Traži samo kišno odelo

Sada, Tamara je opet došla kod Nikole i odvela ga grad, gde mu je kupila odeću i obuću. Kada gaje pitala šta bi voleo da kupe, on je skromno rekao "jedno kišno odelo, da čuvam ovce".

- On nema mnogo, ali u njegovom pogledu ima mira, u njegovim rečima iskrenosti, a u njegovom srcu dobrote i poštenja više nego što stane u čitav svet. Dobri moj Nikola… svaki susret s tobom je lekcija iz života, i podsećanje da je bogatstvo zapravo u jednostavnosti, u miru i u čistom srcu - napisala je ona.