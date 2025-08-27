Slušaj vest

Predstavnici Ziđinovih kancelarija za ESG u Srbiji, Ziđin Koper i Srbija Ziđin Majning, potpisali su danas u Gradskoj upravi Bora sa gradonačelnikom Aleksandrom Milikićem i Atletskim klubom iz ovog grada ugovor o sponzorstvu "Borskog Ziđin međunarodnog polumaratona".

Trka duga 21 kilometar održaće se 2. novembra, a Ziđinove kompanije će finansijski pomoći realizaciju jedinstvenog sportskog događaja.

Foto: Privatna Arhiva

- Ovo je prvi polumaraton koji će se održati u gradu bakra, zlata i dobrih ljudi, a to je važna stvar za Bor. Zahvaljujući Ziđinovim kompanijama i organizatorima grad dobija jednu novu i lepu manifestaciju koja će, verujem, trajati decenijama. Polumaraton će okupiti ljude svih generacija i povezati ih, baš kao što Srbiju i Kinu vezuje čelično prijateljstvo. Obećao sam da ću učestvovati u trci, pa pozivam sve Borane da mi se pridruže i da pokažemo da ovde žive dobri ljudi sa dobrom energijom. Siguran sam da će na mapi Srbije i Evrope Bor biti upisan kao grad koji otvara jednu novu priču o trčanju – izjavio je gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić.

Foto: Privatna Arhiva

Za učešće na „Borskom Ziđin međunarodnom polumaratonu“ već se prijavilo preko 100 trkača i rekreativaca. Trka počinje tačno u podne, start je u ulici Đorđa Vajferta, ispred generalne direkcije Srbija Ziđin Koper, a cilj kod hotela „Jezero“ na Borskom jezeru.

- Bor je grad koji odiše rudarstvom, ali i sportom zbog čega su mnogi sportski klubovi dobili naziv po rudniku. Poslednjih godina napredovalo se u rukometu, fudbalu, tenisu, džudou i drugim sportovima, pa će se i Ziđinove kompanije, kao glavni sponzori, potruditi da organizacija polumaratona bude uspešna. Pozivamo takmičare i rekreativce da nam se 2. novembra pridruže i da ovu stazu, koja je možda i najlepša u Srbiji, istrčimo svi zajedno – rekao je rukovodilac kancelarije za ESG u Srbija Ziđin Koper Long Huošeng i istakao da najbolje takmičare očekuju brojni pokloni i bogate nagrade.

Foto: Privatna Arhiva

- Drago nam je što zajedno sa Srbija Ziđin Koper možemo da podržimo grad i Atletski klub u organizaciji ovog važnog sportskog događaja. Verujemo da će polumaraton postati tradicija i da će doprineti razvoju sporta u Boru. Upravo iz tog razloga naša kompanija želi da podrži projekte koji unapređuju život u njemu. Nadamo se da će se prijaviti veliki broj sportista, rekreativaca, ali i veliki broj sugrađana – kazao je direktor Kancelarije za ESG u Srbija Ziđin Majning Aleksandar Vesić.