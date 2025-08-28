Slušaj vest

Poslednje dane avgusta obeležiće pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima, unutar gradskih sredina ali povremeno i na graničnim prelazima, saopštio je Auto Moto Savez Srbije.

Zbog visokih temperatura koje su za danas najavljene iz AMSS savetuju vozačima češće pauze tokom voznje i ukoliko postoji mogućnost izbegavanje putovanja u najtoplijem delu dana jer je to dobar način da bezbedno putujete uz manji rizik od neprijatnosti koje donose kvarovi na vozilu.

Putnička motorna vozila zadržavaju se na prelazu Horgoš na izlazu 45 minuta, a tetetna motorna vozila na Batrovcima, na pet sati.

Zadržavanje na teretnim terminalima prelaza Kelebija i Sremska Rača na izlazu iz Srbije je tri sata.