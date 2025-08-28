Slušaj vest

Naši građani upozorili su na društvenim mrežama da na putevima kroz Grčku vrebaju prevaranti, a jedan čovek podelio je svoje neprijatno iskustvo.

Naime, na auto-putu njega i njegovu suprugu presreo je čovek i tražio im novac pod izgovorom da nema dovoljno goriva u rezervoaru, a sa druge strane jedan bračni par iz Srbije prijavio je nestanak svog maloletnog deteta.

Milan Lainović, vlasnik turističke agencije, govorio je na ovu temu za Kurir televiziju:

- Sve što se dešava u poslednje vreme nam se nikada nije dešavalo. Ovo što se desilo našim putnicima je problem na koji će na dalje putnici morati da obrate pažnju. Apelujemo na putnike da vode računa i da se informišu gde će da sipaju gorivo, gde će da se odmore, uvek treba gledati da to bude benzinska pumpa kako bi izbegli ovakve situacije - kaže Lainović.

Lainović kaže da je ove godien mnogo ljudi prevareno jer su svoj odmor uplaćivali preko interneta ili grupnih ćaskanja na mrežama, pa je i objasnio:

- Veliki je broj putnika u Grčkoj, apel je da ljudi vode računa. Grčka je sigurna zemlja koja dosta ulaže u garanciju za putnike, da svi koji dođu se osećaju sigurno, zato naši građani svake godine idu u Grčku. Ove godine se desilo par nemilih situacija, ali se rešilo - kaže Lainović.

On dodaje i da sa obzirom na to da se čini da će lepo vreme u Grčkoj trajati i tokom oktobra, turističke agencije već ugovaraju aranžmane po kojima bi naše turiste mogle da posete ovu zemlju i van sezone.

