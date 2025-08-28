Slušaj vest

Grčku danas očekuje 24-časovni štrajk zaposlenih u javnom sektoru, koji je najavio sindikat ADEDY.

Štrajk je organizovan kao odgovor na predloženi zakon o državnim službenicima, za koji sindikati tvrde da ugrožava radna prava i uslove zaposlenih u javnim institucijama.

Iako se štrajk pre svega odnosi na javni sektor, njegovi efekti mogu delimično uticati i na svakodnevni život građana i turista, posebno u većim gradovima poput Atine i Soluna.

Na Fejsbuk grupi "Grčka info" objašnjeno je šta to znači za posetioce i turiste.

- Državne institucije, škole i mnogi javni servisi neće raditi. Najavljeni 4-časovni prekid rada kontrolora leta proglašen je nezakonitim, tako da letovi neće biti pogođeni. Javne bolnice i škole mogu raditi u smanjenom obimu ili biti zatvorene - navodi "Grčka info".

Ljudi na plaži
Trajekti i brodovi radiće uobičajeno Foto: Shutterstock

Dodaje se da će prodavnice, butici, kafići, restorani i šoping centri u Solunu i drugim gradovima uglavnom raditi normalno, jer su deo privatnog sektora.

- Trajekti i brodovi radiće uobičajeno, a ne očekuju se ni veći zastoji u javnom prevozu (autobusi, taksiji). Granični prelazi neće biti zatvoreni. Očekuje se da će četvrtak biti dan intenzivnih protesta, pa savetujemo da izbegavate odlazak u Solun i druge veće gradove - ističe "Grčka info".

autobus.jpg
Radmilo Belić ispred grčke zastave i mora
aleksandar-senicic.jpg
shutterstock-263708102.jpg

