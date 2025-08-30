Slušaj vest

Prvi sastanak može da bude početak ljubavne priče, ali i njen brzi kraj.

U eri društvenih mreža, sve češće se dele utisci i anegdote sa prvih sastanaka, a ponekad je dovoljno samo jedan detalj da potpuno promeni nečije mišljenje.

Sitnice na prvom sastanku mogu reći više od reči. Jedna korisnica mreže X podelila je svoje iskustvo koje je za nju bilo dovoljno da nikada ne dođe do drugog sastanka.

Bilo je dovoljno 80 dinara kusura da odluči da ta osoba nije za nju.

- Izađete na prvi dejt i šta mora da se desi da više nikada ne dođe do drugog dejta? Ja ću prva, račun 920 dinara, daje 1.000 i čeka kusur - napisala je jedna korisnica mreže X.

Njena objava podeljena je i u Fejsbuk grupi "Mudrolije sa Tvitera", a izazvala je lavinu komentara.

- Da je zaradila hiljadu dinara u životu, znala bi da ceni i tih 80 - navodi se u jednom od komentara.

Mnogi su osudili ovu devojku.

- A nisi se setila da možda ti ponudiš/ostaviš bakšiš? - upitao je jedan korisnik.