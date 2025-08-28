Egipat. Zemlja u kojoj pustinja šapuće legende o faraonima, a more priča priče o bogatstvu podvodnog sveta. I dok piramide i Sfinga ponosno čuvaju tajne prošlih vekova, današnji putnici sve češće biraju Hurgadu, savremenu oazu na obali Crvenog mora. U srcu ovog rajskog letovališta nalazi se Memša, moderna promenada sa šarenim radnjama, kafićima i restoranima, mesto gde se spajaju lokalna kultura i turistički duh.

I upravo tu, na samo nekoliko minuta od centra Hurgade i svega desetak kilometara od aerodroma, smestio se jedan od najluksuznijih bisera ovog dela Egipta — Steigenberger Al Dau Beach Hotel Ako ste ikada maštali o odmoru bez stresa, pod toplim suncem, sa pogledom na tirkizno more i svim čarima vrhunske usluge — ovo je pravo mesto.

Steigenberger Al Dau Beach Hotel otvorio je svoja vrata 2007. godine, prostirući se na impresivnih 160.000 kvadratnih metara. Već na prvi pogled jasno je zašto ovaj hotel nosi epitet luksuza, savršen spoj elegantnog dizajna, raskošnih sadržaja i pažljivo osmišljenih detalja.

Za one koji dolaze sa porodicom, hotel je mali raj za decu: mini klub i dečiji bazen obezbeđuju sate zabave, dok roditelji mogu da uživaju na privatnoj peščanoj plaži dugoj čak 400 metara. Plaža je idealna kako za plivače, tako i za one koji vole da rone i istražuju koralne grebene. Za one sa avanturističkim duhom, ovaj deo Crvenog mora pruža nezaboravne prizore podvodnog sveta.

Hotel raspolaže 390 moderno opremljenim smeštajnim jedinicama, a većina njih nudi prelep pogled na more ili zelenilo. Bilo da izaberete Standard, Superior, Elite ili Family Suite, svaki kutak odiše komforom i elegancijom. Svaka soba ima klima uređaj, LCD TV, mini bar, sef i sve što vam je potrebno za potpuni odmor.

Porodice će posebno ceniti prostrane Family Suite apartmane, dok će parovi možda radije izabrati romantične Superior Suite sobe s pogledom na more.

Steigenberger Al Dau Beach Hotel putovanje/steigenberger-al-dau-beach-hotel/ nudi uslugu All Inclusive na vrhunskom nivou. Glavni restoran Tamarind svakog dana priprema bogat izbor jela, dok su za ljubitelje specijaliteta tu i tematski a la carte restorani: od libanske kuhinje u Tanga Lebanese Beach Restaurant & Bar, do azijskih specijaliteta u restoranima na obližnjoj Al Dau promenadi.

Za trenutke predaha i uživanja u piću tu su brojni barovi: od elegantnog Karibu Lobby Bara do egzotičnih kafića sa šišama.

Odmaranje ovde nije jedina opcija. Gosti mogu uživati u bazenima ukupne površine od 5.000m², u raznim sportskim aktivnostima kao što su golf, aerobik, stoni tenis, pikado, mini fudbal, a za najmlađe tu su dnevne animacije i aqua park u susednom hotelu Steigenberger Aqua Magic .

Ljubitelji morskih avantura mogu isprobati pedaline i kanue (30 minuta dnevno besplatno), a za one sa malo više adrenalina u ponudi su ronilački klub i sportovi na vodi (uz doplatu).

Hotel ne zaboravlja ni na hedoniste željne opuštanja: moderni wellness centar nudi saune, turska kupatila i brojne masaže (uz doplatu), dok je teretana dostupna svim gostima besplatno.

Gosti imaju na raspolaganju i frizerski salon, bankomat, radnje, usluge pranja veša, konferencijske sale, pa čak i lekarske usluge. Wi-Fi je dostupan u većem delu hotela.

Steigenberger Al Dau Beach Hotel je mnogo više od običnog hotela — on je destinacija za sebe. Bilo da tražite porodični odmor, romantični beg, luksuzni wellness vikend ili aktivno letovanje, ovaj hotel zadovoljiće sve vaše potrebe.

