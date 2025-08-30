Aleksandra i njena porodica na more u Grčku išli čuvenim "stojadinom" starim 46 godina: Nikada nas nije izdala Zastava 101! Ovo je specijal
Kada su se pojavili u Grčkoj u staroj "kec" Zastavi 101, svi su ih gledali sa osmehom i sa simpatijama.
Porodica iz Srbije odlučila je da letovanje ove godine započne na nesvakidašnji način. Vožnjom legendarnim automobilom koji je nekada bio simbol domaće proizvodnje i porodičnih putovanja.
I dok su drugi jurili ka ovoj destinaciji novim automobilima, oni su se izdvajali i postali prava atrakcija na granici, pumpama i plažama.
- Olimpik Bič. Zastava 101 ulepšava pozadinu planine Olimp - navodi se u opisu fotografije koja je objavljena u Fejsbuk grupi "Grčka info".
Korisnici su sa oduševljenjem komentarisali.
- Svaka čast. Čuvajte ga. To je pravo uživanje sa njim ići na more, a ne danas sa ovim svemirskim brodovima od elektronike - navodi se u jednom od komentara.
Potom su se javili i vlasnici ove Zastave.
- Ova je Zastava 101. Specijal. Godište 1979. I nas nikada nije izdala, evo već 10 godina kako idemo ma more. Najbolji auto za nas - navela je Aleksandra.