Kada su se pojavili u Grčkoj u staroj "kec" Zastavi 101, svi su ih gledali sa osmehom i sa simpatijama.

Porodica iz Srbije odlučila je da letovanje ove godine započne na nesvakidašnji način. Vožnjom legendarnim automobilom koji je nekada bio simbol domaće proizvodnje i porodičnih putovanja.

I dok su drugi jurili ka ovoj destinaciji novim automobilima, oni su se izdvajali i postali prava atrakcija na granici, pumpama i plažama.

- Olimpik Bič. Zastava 101 ulepšava pozadinu planine Olimp - navodi se u opisu fotografije koja je objavljena u Fejsbuk grupi "Grčka info".

zastava 101
Zastavom 101 na more u Grčku Foto: Facebook/ Grčka info

Korisnici su sa oduševljenjem komentarisali.

- Svaka čast. Čuvajte ga. To je pravo uživanje sa njim ići na more, a ne danas sa ovim svemirskim brodovima od elektronike - navodi se u jednom od komentara.

Potom su se javili i vlasnici ove Zastave.

- Ova je Zastava 101. Specijal. Godište 1979. I nas nikada nije izdala, evo već 10 godina kako idemo ma more. Najbolji auto za nas - navela je Aleksandra.

grckazastava101.jpg
Otac Predrag Popović sa prijateljima krenuo na letovanje fićom
Fićom na more
Kolona automobila čeka na graničnom prelazu Evzoni

„CELEBRATING CARS 2023“ - Oldtajmeri ponovo u Capital Plazi Izvor: MONDO/Teodora Orlandić